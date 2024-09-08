https://ria.ru/20240908/pozhar-1971425205.html

Пожарные локализовали возгорание на заводе "Автоваз"

Пожарные локализовали возгорание на заводе "Автоваз" - РИА Новости, 08.09.2024

Пожарные локализовали возгорание на заводе "Автоваз"

Пожарные локализовали возгорание на заводе "Автоваз" в Тольятти в Самарской области на площади 70 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T15:38

2024-09-08T15:38

2024-09-08T15:53

происшествия

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

автоваз

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САМАРА, 8 сен - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на заводе "Автоваз" в Тольятти в Самарской области на площади 70 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что в 13.21 мск получили информацию о пожаре на Южном шоссе, 36 в Тольятти, где расположен завод "Автоваз". Прибывшие подразделения установили, что горит формовочная линия на площади 37 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности были эвакуированы 20 человек. Инцидент не повлиял на работу предприятия."В 15.19 (14.19 мск) пожар локализован на площади 70 квадратных метров", - сообщили в главном управлении.

https://ria.ru/20240908/pozhar-1971377416.html

самарская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), автоваз