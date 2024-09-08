https://ria.ru/20240908/pozhar-1971425205.html
Пожарные локализовали возгорание на заводе "Автоваз"
Пожарные локализовали возгорание на заводе "Автоваз" - РИА Новости, 08.09.2024
Пожарные локализовали возгорание на заводе "Автоваз"
Пожарные локализовали возгорание на заводе "Автоваз" в Тольятти в Самарской области на площади 70 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T15:38
2024-09-08T15:38
2024-09-08T15:53
происшествия
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
автоваз
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САМАРА, 8 сен - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на заводе "Автоваз" в Тольятти в Самарской области на площади 70 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что в 13.21 мск получили информацию о пожаре на Южном шоссе, 36 в Тольятти, где расположен завод "Автоваз". Прибывшие подразделения установили, что горит формовочная линия на площади 37 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности были эвакуированы 20 человек. Инцидент не повлиял на работу предприятия."В 15.19 (14.19 мск) пожар локализован на площади 70 квадратных метров", - сообщили в главном управлении.
https://ria.ru/20240908/pozhar-1971377416.html
самарская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), автоваз
Происшествия, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), АвтоВАЗ
Пожарные локализовали возгорание на заводе "Автоваз"
Пожарные локализовали возгорание на заводе "Автоваз" на площади 70 квадратов