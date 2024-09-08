https://ria.ru/20240908/pozhar-1971414613.html

В Тольятти загорелась формовочная линия завода "Автоваза"

В Тольятти загорелась формовочная линия завода "Автоваза" - РИА Новости, 08.09.2024

В Тольятти загорелась формовочная линия завода "Автоваза"

Пожарные борются с возгоранием на формовочной линии на Южном шоссе, 36 в Тольятти, где расположен завод "Автоваза", эвакуированы 20 человек, сообщили... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T14:46

2024-09-08T14:46

2024-09-08T14:46

происшествия

тольятти

россия

самарская область

автоваз

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 8 сен - РИА Новости. Пожарные борются с возгоранием на формовочной линии на Южном шоссе, 36 в Тольятти, где расположен завод "Автоваза", эвакуированы 20 человек, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Самарской области. "В 14.21 (13.21 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: городской округ Тольятти, Автозаводский район, Южное шоссе, 36. Прибывшими подразделениями установлено, что горит формовочная линия на площади 37 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности эвакуировано 20 человек", - сообщили в региональном главке МЧС, комментируя данные в соцсетях о пожаре на заводе "Автоваз". В ведомстве уточнили, что пожар не повлиял на работу предприятия. Для тушения возгорания привлечены 80 человек, 25 единиц техники.

https://ria.ru/20240401/pozhar-1937152450.html

тольятти

россия

самарская область

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Дарья Буймова

происшествия, тольятти, россия, самарская область, автоваз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)