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В Тольятти загорелась формовочная линия завода "Автоваза"
В Тольятти загорелась формовочная линия завода "Автоваза" - РИА Новости, 08.09.2024
В Тольятти загорелась формовочная линия завода "Автоваза"
Пожарные борются с возгоранием на формовочной линии на Южном шоссе, 36 в Тольятти, где расположен завод "Автоваза", эвакуированы 20 человек, сообщили... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T14:46
2024-09-08T14:46
2024-09-08T14:46
происшествия
тольятти
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самарская область
автоваз
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 8 сен - РИА Новости. Пожарные борются с возгоранием на формовочной линии на Южном шоссе, 36 в Тольятти, где расположен завод "Автоваза", эвакуированы 20 человек, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Самарской области. "В 14.21 (13.21 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: городской округ Тольятти, Автозаводский район, Южное шоссе, 36. Прибывшими подразделениями установлено, что горит формовочная линия на площади 37 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности эвакуировано 20 человек", - сообщили в региональном главке МЧС, комментируя данные в соцсетях о пожаре на заводе "Автоваз". В ведомстве уточнили, что пожар не повлиял на работу предприятия. Для тушения возгорания привлечены 80 человек, 25 единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тольятти, россия, самарская область, автоваз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тольятти, Россия, Самарская область, АвтоВАЗ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тольятти загорелась формовочная линия завода "Автоваза"
Пожарные борются с огнем на заводе "Автоваз" в Тольятти, эвакуировали 20 человек