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В Вологодской области трое мужчин погибли при пожаре в дачном доме

В Вологодской области трое мужчин погибли при пожаре в дачном доме - РИА Новости, 08.09.2024

В Вологодской области трое мужчин погибли при пожаре в дачном доме

Трое мужчин погибли в результате пожара в дачном доме в СНТ "Юбилейный" под Вологдой, сообщает пресс-служба МЧС по региону. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T11:23

2024-09-08T11:23

2024-09-08T11:36

происшествия

вологда

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Трое мужчин погибли в результате пожара в дачном доме в СНТ "Юбилейный" под Вологдой, сообщает пресс-служба МЧС по региону. "Ночью в СНТ "Юбилей" загорелся дачный дом. При тушении были обнаружены тела трех мужчин. Причины трагедии предстоит установить дознавателям МЧС России", - говорится в сообщении. На месте пожара, площадь которого составила 48 квадратных метров, работали 17 специалистов и 9 единиц техники.

https://ria.ru/20240902/pozhar-1969975525.html

вологда

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2024

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происшествия, вологда, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)