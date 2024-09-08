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В Вологодской области трое мужчин погибли при пожаре в дачном доме
В Вологодской области трое мужчин погибли при пожаре в дачном доме - РИА Новости, 08.09.2024
В Вологодской области трое мужчин погибли при пожаре в дачном доме
Трое мужчин погибли в результате пожара в дачном доме в СНТ "Юбилейный" под Вологдой, сообщает пресс-служба МЧС по региону. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T11:23
2024-09-08T11:23
2024-09-08T11:36
происшествия
вологда
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Трое мужчин погибли в результате пожара в дачном доме в СНТ "Юбилейный" под Вологдой, сообщает пресс-служба МЧС по региону. "Ночью в СНТ "Юбилей" загорелся дачный дом. При тушении были обнаружены тела трех мужчин. Причины трагедии предстоит установить дознавателям МЧС России", - говорится в сообщении. На месте пожара, площадь которого составила 48 квадратных метров, работали 17 специалистов и 9 единиц техники.
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происшествия, вологда, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Вологда, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Вологодской области трое мужчин погибли при пожаре в дачном доме
МЧС: трое мужчин погибли при пожаре в дачном доме под Вологдой