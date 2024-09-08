https://ria.ru/20240908/pozhar-1971355569.html

В России за сутки потушили 34 природных пожара

В России за сутки потушили 34 природных пожара - РИА Новости, 08.09.2024

В России за сутки потушили 34 природных пожара

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 34 природных пожара на площади 13 536 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T08:34

2024-09-08T08:34

2024-09-08T08:34

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 34 природных пожара на площади 13 536 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 7 сентября 2024 года, в 18 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 34 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 13 536 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 8 сентября на территории РФ было 63 лесных пожара на площади 168 484 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 23 пожара на 98 442 гектарах.

https://ria.ru/20240908/pozhar-1971347118.html

россия

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии