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В Москве ликвидировали пожар в типографии
В Москве ликвидировали пожар в типографии - РИА Новости, 08.09.2024
В Москве ликвидировали пожар в типографии
Пожарные в Москве полностью ликвидировали возгорание в типографии, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T05:37
2024-09-08T05:37
2024-09-08T12:05
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пожарные в Москве полностью ликвидировали возгорание в типографии, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС. В воскресенье ночью МЧС РФ сообщило о пожаре на втором этаже здания типографии. На месте работают 49 специалистов и 14 единиц техники. В ведомстве добавили, что сведений о пострадавших не поступало, но огонь охватил офисную мебель, технику и частично кровлю. Позже пожарные ликвидировали открытое горение на площади 400 квадратных метров. "Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве ликвидировали пожар в типографии
МЧС: пожарные в Москве полностью ликвидировали возгорание в типографии