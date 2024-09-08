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В Москве ликвидировали открытое горение на типографии

В Москве ликвидировали открытое горение на типографии - РИА Новости, 08.09.2024

В Москве ликвидировали открытое горение на типографии

Пожарные в Москве ликвидировали открытое горение в типографии на площади 400 квадратных метров, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T05:12

2024-09-08T05:12

2024-09-08T11:56

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пожарные в Москве ликвидировали открытое горение в типографии на площади 400 квадратных метров, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.В воскресенье ночью МЧС РФ сообщило о пожаре на втором этаже здания типографии. На месте работают 49 специалистов и 14 единиц техники. В ведомстве добавили, что сведений о пострадавших не поступало, но огонь охватил офисную мебель, технику и частично кровлю."В Москве пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Пожар составляет 400 квадратных метров. Проводится проливка и разбор конструкций", - говорится в сообщении.

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия