Рейтинг@Mail.ru
В Москве загорелась типография - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:13 08.09.2024 (обновлено: 11:54 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/pozhar-1971342600.html
В Москве загорелась типография
В Москве загорелась типография - РИА Новости, 08.09.2024
В Москве загорелась типография
Пожар начался в типографии в Москве, возгорание произошло на втором этаже здания, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T03:13
2024-09-08T11:54
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971382442_0:0:1106:622_1920x0_80_0_0_edac260d3ca7aa84aa7291a4b60d6df7.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Пожар начался в типографии в Москве, возгорание произошло на втором этаже здания, сообщило МЧС в Telegram-канале. &quot;Столичные огнеборцы &lt;...&gt; тушат пожар в типографии. В Москве возгорание произошло на втором этаже административного здания&quot;, — говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают 49 специалистов и 14 единиц техники.В МЧС Москвы добавили, что сведений о пострадавших не поступало, но огонь охватил офисную мебель, технику и частично кровлю.
https://ria.ru/20240907/pozhar-1971303053.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971382442_38:0:989:713_1920x0_80_0_0_7ff6bfc95ae9e555d66b6b5471d83cde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве загорелась типография

МЧС: в Москве на втором этаже типографии произошел пожар

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в здании типографии в Москве. 8 сентября 2024
Ликвидация пожара в здании типографии в Москве. 8 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в здании типографии в Москве. 8 сентября 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Пожар начался в типографии в Москве, возгорание произошло на втором этаже здания, сообщило МЧС в Telegram-канале.
«

"Столичные огнеборцы <...> тушат пожар в типографии. В Москве возгорание произошло на втором этаже административного здания", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают 49 специалистов и 14 единиц техники.
В МЧС Москвы добавили, что сведений о пострадавших не поступало, но огонь охватил офисную мебель, технику и частично кровлю.
Место пожара в одной из аудиторий во ВГИКе. 7 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Пожар во ВГИКе не повлияет на учебный процесс, заявила проректор
Вчера, 17:03
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала