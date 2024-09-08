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Пожар на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти потушили

Пожар на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти потушили - РИА Новости, 08.09.2024

Пожар на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти потушили

Пожарные ликвидировали возгорание на заводе "Автоваз" в городе Тольятти Самарской области, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T16:09

2024-09-08T16:09

2024-09-08T16:25

происшествия

автоваз

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тольятти

самарская область

россия

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САМАРА, 8 сен - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на заводе "Автоваз" в городе Тольятти Самарской области, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что в 13.21 мск получили информацию о пожаре на Южном шоссе, 36 в Тольятти, где расположен завод "Автоваз". Прибывшие подразделения установили, что горит формовочная линия на площади 37 квадратных метров. В 14.19 мск была объявлена локализация возгорания на площади 70 квадратных метров.Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности эвакуировано 20 человек. Инцидент не повлиял на работу предприятия."В 16.45 (15.45 мск) пожар ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240908/pozhar-1971377416.html

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самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, автоваз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тольятти, самарская область, россия