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Пожар на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти потушили - РИА Новости, 08.09.2024
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16:09 08.09.2024 (обновлено: 16:25 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/pozhar--1971430619.html
Пожар на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти потушили
Пожар на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти потушили - РИА Новости, 08.09.2024
Пожар на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти потушили
Пожарные ликвидировали возгорание на заводе "Автоваз" в городе Тольятти Самарской области, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T16:09
2024-09-08T16:25
происшествия
автоваз
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тольятти
самарская область
россия
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САМАРА, 8 сен - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на заводе "Автоваз" в городе Тольятти Самарской области, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что в 13.21 мск получили информацию о пожаре на Южном шоссе, 36 в Тольятти, где расположен завод "Автоваз". Прибывшие подразделения установили, что горит формовочная линия на площади 37 квадратных метров. В 14.19 мск была объявлена локализация возгорания на площади 70 квадратных метров.Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности эвакуировано 20 человек. Инцидент не повлиял на работу предприятия."В 16.45 (15.45 мск) пожар ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, автоваз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тольятти, самарская область, россия
Происшествия, АвтоВАЗ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Тольятти, Самарская область, Россия
Пожар на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти потушили

ГУ МЧС: пожарные ликвидировали возгорание на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти

© Кадр видео из соцсетейПожар на заводе "Автоваз" в Тольятти
Пожар на заводе Автоваз в Тольятти - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на заводе "Автоваз" в Тольятти
Читать ria.ru в
САМАРА, 8 сен - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на заводе "Автоваз" в городе Тольятти Самарской области, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что в 13.21 мск получили информацию о пожаре на Южном шоссе, 36 в Тольятти, где расположен завод "Автоваз". Прибывшие подразделения установили, что горит формовочная линия на площади 37 квадратных метров. В 14.19 мск была объявлена локализация возгорания на площади 70 квадратных метров.
Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности эвакуировано 20 человек. Инцидент не повлиял на работу предприятия.
«
"В 16.45 (15.45 мск) пожар ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства.
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ПроисшествияАвтоВАЗМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТольяттиСамарская областьРоссия
 
 
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