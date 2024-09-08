https://ria.ru/20240908/pozdravlenie-1971337719.html

Белоусов поздравил танкистов с профессиональным праздником

Белоусов поздравил танкистов с профессиональным праздником - РИА Новости, 08.09.2024

Белоусов поздравил танкистов с профессиональным праздником

Министр обороны России Андрей Белоусов, поздравляя танкистов с профессиональным праздником, отметил их стойкость и героизм, которые они проявляют в ходе... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T00:21

2024-09-08T00:21

2024-09-08T00:22

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

андрей белоусов

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946170373_0:0:1880:1058_1920x0_80_0_0_ff2dba8d48bbc0173e662648c0413d83.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов, поздравляя танкистов с профессиональным праздником, отметил их стойкость и героизм, которые они проявляют в ходе спецоперации, соответствующий приказ опубликован в Telegram-канале Минобороны РФ. "И сегодня, в ходе специальной военной операции, воины-танкисты демонстрируют высочайший уровень подготовки, стойкость и героизм. Они умело ориентируются в сложной обстановке, действуют смело и настойчиво, эффективно решают все поставленные задачи", - говорится в поздравлении. Белоусов также отметил, что личный состав танковых войск всегда служил образцом мужества и истинного патриотизма, который с честью выполнял служебный долг, вносил большой вклад в укрепление обороноспособности страны и обеспечение ее безопасности. Кроме того, министр обороны подчеркнул добросовестный и самоотверженный труд сотрудников оборонно-промышленного комплекса, благодаря которому создаются уникальные образцы бронетанкового вооружения и техники. "Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником и благодарю за верную службу. Желаю крепкого здоровья, стойкости духа и дальнейших успехов на благо Отечества", - добавил он.

https://ria.ru/20240827/t-80-1968646643.html

https://ria.ru/20240822/tankisty-1967691636.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, андрей белоусов, вооруженные силы рф