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Белоусов поздравил танкистов с профессиональным праздником - РИА Новости, 08.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:21 08.09.2024 (обновлено: 00:22 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/pozdravlenie-1971337719.html
Белоусов поздравил танкистов с профессиональным праздником
Белоусов поздравил танкистов с профессиональным праздником - РИА Новости, 08.09.2024
Белоусов поздравил танкистов с профессиональным праздником
Министр обороны России Андрей Белоусов, поздравляя танкистов с профессиональным праздником, отметил их стойкость и героизм, которые они проявляют в ходе... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T00:21
2024-09-08T00:22
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов, поздравляя танкистов с профессиональным праздником, отметил их стойкость и героизм, которые они проявляют в ходе спецоперации, соответствующий приказ опубликован в Telegram-канале Минобороны РФ. "И сегодня, в ходе специальной военной операции, воины-танкисты демонстрируют высочайший уровень подготовки, стойкость и героизм. Они умело ориентируются в сложной обстановке, действуют смело и настойчиво, эффективно решают все поставленные задачи", - говорится в поздравлении. Белоусов также отметил, что личный состав танковых войск всегда служил образцом мужества и истинного патриотизма, который с честью выполнял служебный долг, вносил большой вклад в укрепление обороноспособности страны и обеспечение ее безопасности. Кроме того, министр обороны подчеркнул добросовестный и самоотверженный труд сотрудников оборонно-промышленного комплекса, благодаря которому создаются уникальные образцы бронетанкового вооружения и техники. "Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником и благодарю за верную службу. Желаю крепкого здоровья, стойкости духа и дальнейших успехов на благо Отечества", - добавил он.
https://ria.ru/20240827/t-80-1968646643.html
https://ria.ru/20240822/tankisty-1967691636.html
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безопасность, россия, андрей белоусов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Вооруженные силы РФ
Белоусов поздравил танкистов с профессиональным праздником

Белоусов: танкисты проявляют стойкость и героизм в ходе спецоперации

© Фото : Администрация Президента РоссииМинистр обороны Андрей Белоусов
Министр обороны Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : Администрация Президента России
Министр обороны Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов, поздравляя танкистов с профессиональным праздником, отметил их стойкость и героизм, которые они проявляют в ходе спецоперации, соответствующий приказ опубликован в Telegram-канале Минобороны РФ.
"И сегодня, в ходе специальной военной операции, воины-танкисты демонстрируют высочайший уровень подготовки, стойкость и героизм. Они умело ориентируются в сложной обстановке, действуют смело и настойчиво, эффективно решают все поставленные задачи", - говорится в поздравлении.
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Белоусов также отметил, что личный состав танковых войск всегда служил образцом мужества и истинного патриотизма, который с честью выполнял служебный долг, вносил большой вклад в укрепление обороноспособности страны и обеспечение ее безопасности.
Кроме того, министр обороны подчеркнул добросовестный и самоотверженный труд сотрудников оборонно-промышленного комплекса, благодаря которому создаются уникальные образцы бронетанкового вооружения и техники.
"Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником и благодарю за верную службу. Желаю крепкого здоровья, стойкости духа и дальнейших успехов на благо Отечества", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей БелоусовВооруженные силы РФ
 
 
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