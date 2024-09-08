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Ефимов: станцию метро "Потапово" построили менее чем за три года - РИА Новости, 08.09.2024
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12:08 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/potapovo-1971301094.html
Ефимов: станцию метро "Потапово" построили менее чем за три года
Ефимов: станцию метро "Потапово" построили менее чем за три года - РИА Новости, 08.09.2024
Ефимов: станцию метро "Потапово" построили менее чем за три года
Станцию метро "Потапово" Сокольнической линии московского метро возвели менее чем за три года, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T12:08
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москва
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Станцию метро "Потапово" Сокольнической линии московского метро возвели менее чем за три года, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что во время работ применили принципиально новую технологию: "Потапово" является первой в Москве наземной отапливаемой станцией."Станцию построили менее чем за три года. Было устроено более 230 установок приточной и вытяжной вентиляции, за счет чего увеличена подача теплого воздуха. Все габаритное оборудование по проекту разместили на крыше станционного комплекса", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В сообщении указывается, что "Потапово" - 27-я на Сокольнической ветке. Благодаря ее открытию свыше 200 тысяч жителей Коммунарки и близлежащих районов получили новые маршруты."У 50 тысяч москвичей появилось метро в пешей доступности. Ближе стали многие социальные объекты и учебные заведения. Пассажиры смогут экономить до 40 минут ежедневно", – указывается в сообщении.Первые десять станций Сокольнической линии были открыты в мае 1935 года, а движение по самой новой станции на ветке запустил мэр Москвы Сергей Собянин 5 сентября.
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москва, городское хозяйство москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Городское хозяйство Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: станцию метро "Потапово" построили менее чем за три года

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Станцию метро "Потапово" Сокольнической линии московского метро возвели менее чем за три года, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что во время работ применили принципиально новую технологию: "Потапово" является первой в Москве наземной отапливаемой станцией.
"Станцию построили менее чем за три года. Было устроено более 230 установок приточной и вытяжной вентиляции, за счет чего увеличена подача теплого воздуха. Все габаритное оборудование по проекту разместили на крыше станционного комплекса", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
В сообщении указывается, что "Потапово" - 27-я на Сокольнической ветке. Благодаря ее открытию свыше 200 тысяч жителей Коммунарки и близлежащих районов получили новые маршруты.
"У 50 тысяч москвичей появилось метро в пешей доступности. Ближе стали многие социальные объекты и учебные заведения. Пассажиры смогут экономить до 40 минут ежедневно", – указывается в сообщении.
Первые десять станций Сокольнической линии были открыты в мае 1935 года, а движение по самой новой станции на ветке запустил мэр Москвы Сергей Собянин 5 сентября.
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