https://ria.ru/20240908/postradavshie-1971360719.html
В белгородских больницах находятся 65 пострадавших при обстрелах
В белгородских больницах находятся 65 пострадавших при обстрелах - РИА Новости, 08.09.2024
В белгородских больницах находятся 65 пострадавших при обстрелах
Белгородские больницы разместили 65 пострадавших при обстрелах, семь пострадавших отправлены в Москву, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в видеообращении на... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T09:25
2024-09-08T09:25
2024-09-08T09:25
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
белгород
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Белгородские больницы разместили 65 пострадавших при обстрелах, семь пострадавших отправлены в Москву, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в видеообращении на своей странице во "ВКонтакте". "Всего в больницах Белгорода 65 мирных жителей, из них семеро детей. В Москву отправили четверо взрослых и трое несовершеннолетних... Более 200 единиц РЭБа раздали муниципальным образованиям, сейчас устанавливаются 35 дополнительных единиц РЭБа на скорые помощи. Всего у нас будет 65 автомобилей, оборудованных РЭБом. Устанавливаем РЭБ на автобусы, перевозящие детей и взрослых, устанавливаем на коммунальную технику, на автомобили сельских администраций, всех тех, кто работает в приграничье, всех тех, кто подвергается ежедневным опасностям", - сказал Гладков.
https://ria.ru/20240907/kolokolchiki-1971279195.html
москва
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8c75797ef1505b8c4c0d3c1b2bc8eb51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Белгород, Вячеслав Гладков
В белгородских больницах находятся 65 пострадавших при обстрелах
Гладков: в белгородских больницах находятся 65 пострадавших при обстрелах