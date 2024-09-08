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В белгородских больницах находятся 65 пострадавших при обстрелах - РИА Новости, 08.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:25 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/postradavshie-1971360719.html
В белгородских больницах находятся 65 пострадавших при обстрелах
В белгородских больницах находятся 65 пострадавших при обстрелах - РИА Новости, 08.09.2024
В белгородских больницах находятся 65 пострадавших при обстрелах
Белгородские больницы разместили 65 пострадавших при обстрелах, семь пострадавших отправлены в Москву, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в видеообращении на... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T09:25
2024-09-08T09:25
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
белгород
вячеслав гладков
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Белгородские больницы разместили 65 пострадавших при обстрелах, семь пострадавших отправлены в Москву, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в видеообращении на своей странице во "ВКонтакте". "Всего в больницах Белгорода 65 мирных жителей, из них семеро детей. В Москву отправили четверо взрослых и трое несовершеннолетних... Более 200 единиц РЭБа раздали муниципальным образованиям, сейчас устанавливаются 35 дополнительных единиц РЭБа на скорые помощи. Всего у нас будет 65 автомобилей, оборудованных РЭБом. Устанавливаем РЭБ на автобусы, перевозящие детей и взрослых, устанавливаем на коммунальную технику, на автомобили сельских администраций, всех тех, кто работает в приграничье, всех тех, кто подвергается ежедневным опасностям", - сказал Гладков.
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происшествия, москва, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Белгород, Вячеслав Гладков
В белгородских больницах находятся 65 пострадавших при обстрелах

Гладков: в белгородских больницах находятся 65 пострадавших при обстрелах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Белгородские больницы разместили 65 пострадавших при обстрелах, семь пострадавших отправлены в Москву, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в видеообращении на своей странице во "ВКонтакте".
"Всего в больницах Белгорода 65 мирных жителей, из них семеро детей. В Москву отправили четверо взрослых и трое несовершеннолетних... Более 200 единиц РЭБа раздали муниципальным образованиям, сейчас устанавливаются 35 дополнительных единиц РЭБа на скорые помощи. Всего у нас будет 65 автомобилей, оборудованных РЭБом. Устанавливаем РЭБ на автобусы, перевозящие детей и взрослых, устанавливаем на коммунальную технику, на автомобили сельских администраций, всех тех, кто работает в приграничье, всех тех, кто подвергается ежедневным опасностям", - сказал Гладков.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМоскваБелгородВячеслав Гладков
 
 
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