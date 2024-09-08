https://ria.ru/20240908/postradavshie-1971360719.html

В белгородских больницах находятся 65 пострадавших при обстрелах

В белгородских больницах находятся 65 пострадавших при обстрелах - РИА Новости, 08.09.2024

В белгородских больницах находятся 65 пострадавших при обстрелах

Белгородские больницы разместили 65 пострадавших при обстрелах, семь пострадавших отправлены в Москву, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в видеообращении на... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T09:25

2024-09-08T09:25

2024-09-08T09:25

специальная военная операция на украине

происшествия

москва

белгород

вячеслав гладков

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Белгородские больницы разместили 65 пострадавших при обстрелах, семь пострадавших отправлены в Москву, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в видеообращении на своей странице во "ВКонтакте". "Всего в больницах Белгорода 65 мирных жителей, из них семеро детей. В Москву отправили четверо взрослых и трое несовершеннолетних... Более 200 единиц РЭБа раздали муниципальным образованиям, сейчас устанавливаются 35 дополнительных единиц РЭБа на скорые помощи. Всего у нас будет 65 автомобилей, оборудованных РЭБом. Устанавливаем РЭБ на автобусы, перевозящие детей и взрослых, устанавливаем на коммунальную технику, на автомобили сельских администраций, всех тех, кто работает в приграничье, всех тех, кто подвергается ежедневным опасностям", - сказал Гладков.

https://ria.ru/20240907/kolokolchiki-1971279195.html

москва

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, белгород, вячеслав гладков