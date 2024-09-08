https://ria.ru/20240908/posol-1971409494.html

Обозвавший Шольца украинский посол предложил ему новый план по России

Обозвавший Шольца украинский посол предложил ему новый план по России - РИА Новости, 08.09.2024

Обозвавший Шольца украинский посол предложил ему новый план по России

Канцлер Германии Олаф Шольц мог бы стать посредником в переговорах с Россией, предложил бывший посол Украины в стране Андрей Мельник в интервью Berliner... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T14:13

2024-09-08T14:13

2024-09-08T14:13

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц мог бы стать посредником в переговорах с Россией, предложил бывший посол Украины в стране Андрей Мельник в интервью Berliner Zeitung."Лично я считаю, что канцлер Олаф Шольц мог бы подойти к делу творчески и использовать имеющиеся у Берлина дипломатические каналы, чтобы выяснить, будут ли иметь смысл переговоры с Путиным. В конце концов, у Германии по-прежнему есть посольство в Москве", — заявил Мельник.Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее выразил сожаление по поводу этих слов), а позднее подвергся критике после высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Также Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства также упомянул и отмену санкций против России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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