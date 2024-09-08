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Обозвавший Шольца украинский посол предложил ему новый план по России - РИА Новости, 08.09.2024
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14:13 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/posol-1971409494.html
Обозвавший Шольца украинский посол предложил ему новый план по России
Обозвавший Шольца украинский посол предложил ему новый план по России - РИА Новости, 08.09.2024
Обозвавший Шольца украинский посол предложил ему новый план по России
Канцлер Германии Олаф Шольц мог бы стать посредником в переговорах с Россией, предложил бывший посол Украины в стране Андрей Мельник в интервью Berliner... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T14:13
2024-09-08T14:13
в мире
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц мог бы стать посредником в переговорах с Россией, предложил бывший посол Украины в стране Андрей Мельник в интервью Berliner Zeitung."Лично я считаю, что канцлер Олаф Шольц мог бы подойти к делу творчески и использовать имеющиеся у Берлина дипломатические каналы, чтобы выяснить, будут ли иметь смысл переговоры с Путиным. В конце концов, у Германии по-прежнему есть посольство в Москве", — заявил Мельник.Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее выразил сожаление по поводу этих слов), а позднее подвергся критике после высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Также Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства также упомянул и отмену санкций против России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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в мире, россия, германия, украина, андрей мельник, олаф шольц, владимир путин, нато, политика
В мире, Россия, Германия, Украина, Андрей Мельник, Олаф Шольц, Владимир Путин, НАТО, Политика
Обозвавший Шольца украинский посол предложил ему новый план по России

Экс-посол Украины в ФРГ: Шольц может быть посредником в переговорах с Россией

© AP Photo / Aurel ObrejaКанцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Кишинёве
Канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Кишинёве - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© AP Photo / Aurel Obreja
Канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Кишинёве . Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц мог бы стать посредником в переговорах с Россией, предложил бывший посол Украины в стране Андрей Мельник в интервью Berliner Zeitung.
«
"Лично я считаю, что канцлер Олаф Шольц мог бы подойти к делу творчески и использовать имеющиеся у Берлина дипломатические каналы, чтобы выяснить, будут ли иметь смысл переговоры с Путиным. В конце концов, у Германии по-прежнему есть посольство в Москве", — заявил Мельник.
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Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее выразил сожаление по поводу этих слов), а позднее подвергся критике после высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Также Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства также упомянул и отмену санкций против России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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