Обозвавший Шольца украинский посол предложил ему новый план по России
Экс-посол Украины в ФРГ: Шольц может быть посредником в переговорах с Россией
© AP Photo / Aurel ObrejaКанцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Кишинёве
© AP Photo / Aurel Obreja
Канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Кишинёве . Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц мог бы стать посредником в переговорах с Россией, предложил бывший посол Украины в стране Андрей Мельник в интервью Berliner Zeitung.
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"Лично я считаю, что канцлер Олаф Шольц мог бы подойти к делу творчески и использовать имеющиеся у Берлина дипломатические каналы, чтобы выяснить, будут ли иметь смысл переговоры с Путиным. В конце концов, у Германии по-прежнему есть посольство в Москве", — заявил Мельник.
Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее выразил сожаление по поводу этих слов), а позднее подвергся критике после высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Также Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства также упомянул и отмену санкций против России.
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