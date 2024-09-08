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Китай недоволен расширением Нидерландами экспортного контроля чипов - РИА Новости, 08.09.2024
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08:13 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/poluprovodniki-1971353607.html
Китай недоволен расширением Нидерландами экспортного контроля чипов
Китай недоволен расширением Нидерландами экспортного контроля чипов - РИА Новости, 08.09.2024
Китай недоволен расширением Нидерландами экспортного контроля чипов
Китай выражает недовольство в связи с расширением Нидерландами мер экспортного контроля в сфере полупроводниковой промышленности, заявило министерство коммерции РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T08:13
2024-09-08T08:13
технологии
нидерланды
китай
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ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Китай выражает недовольство в связи с расширением Нидерландами мер экспортного контроля в сфере полупроводниковой промышленности, заявило министерство коммерции КНР. Правительство Нидерландов решило расширить меры экспортного контроля в отношении оборудования для производства полупроводников, заявил ранее кабмин страны. По словам министра внешней торговли и сотрудничества в целях развития Нидерландов Ренет Клевер, которые приводятся в заявлении, данное решение было принято по соображениям безопасности. “Нидерланды продолжают расширять диапазон контроля за литографическим оборудованием на основе мер экспортного контроля за полупроводниками, принятых в 2023 году, Китай по этому поводу выражает недовольство”, - говорится в заявлении на сайте минкоммерции. Там добавляется, что Нидерланды должны действовать исходя из принципов защиты правил международной торговли и китайско-нидерландского сотрудничества в целом. “(Необходимо) уважать рыночные принципы и дух договорных отношений, чтобы избежать того, чтобы принятые меры препятствовали нормальному двустороннему сотрудничеству и развитию полупроводниковой промышленности. Не следует злоупотреблять мерами экспортного контроля, необходимо оказывать должную защиту китайским и нидерландским предприятиям и общим интересам обеих сторон, поддерживать стабильность глобальных цепочек производства и поставок в полупроводниковой промышленности”, - отмечается в сообщении. Премьер Нидерландов Дик Схоф на прошлой неделе заявлял, что его правительство учтёт экономические интересы нидерландского поставщика полупроводников ASML при принятии решения о возможном ужесточении ограничений на экспорт оборудования для производства чипов в Китай.
https://ria.ru/20240405/odezhda-1937939385.html
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технологии, нидерланды, китай
Технологии, Нидерланды, Китай
Китай недоволен расширением Нидерландами экспортного контроля чипов

Китай недоволен расширением Нидерландами экспортного контроля полупроводников

© Fotolia / altmisМикропроцессор
Микропроцессор - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Fotolia / altmis
Микропроцессор. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Китай выражает недовольство в связи с расширением Нидерландами мер экспортного контроля в сфере полупроводниковой промышленности, заявило министерство коммерции КНР.
Правительство Нидерландов решило расширить меры экспортного контроля в отношении оборудования для производства полупроводников, заявил ранее кабмин страны. По словам министра внешней торговли и сотрудничества в целях развития Нидерландов Ренет Клевер, которые приводятся в заявлении, данное решение было принято по соображениям безопасности.
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“Нидерланды продолжают расширять диапазон контроля за литографическим оборудованием на основе мер экспортного контроля за полупроводниками, принятых в 2023 году, Китай по этому поводу выражает недовольство”, - говорится в заявлении на сайте минкоммерции.
Там добавляется, что Нидерланды должны действовать исходя из принципов защиты правил международной торговли и китайско-нидерландского сотрудничества в целом.
“(Необходимо) уважать рыночные принципы и дух договорных отношений, чтобы избежать того, чтобы принятые меры препятствовали нормальному двустороннему сотрудничеству и развитию полупроводниковой промышленности. Не следует злоупотреблять мерами экспортного контроля, необходимо оказывать должную защиту китайским и нидерландским предприятиям и общим интересам обеих сторон, поддерживать стабильность глобальных цепочек производства и поставок в полупроводниковой промышленности”, - отмечается в сообщении.
Премьер Нидерландов Дик Схоф на прошлой неделе заявлял, что его правительство учтёт экономические интересы нидерландского поставщика полупроводников ASML при принятии решения о возможном ужесточении ограничений на экспорт оборудования для производства чипов в Китай.
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