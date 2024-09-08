https://ria.ru/20240908/pogoda-1971365476.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 08.09.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Без осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T09:59
2024-09-08T09:59
2024-09-08T09:59
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Без осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Погода сегодня будет определяться по-прежнему антициклоном, поэтому нас ждет по-июльски теплая, солнечная погода, много солнца и никаких осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, восточный, 1-6 метров в секунду. В таких условиях воздух в городе прогреется до плюс 24 – плюс 26 градусов, в Подмосковье – плюс 22 – плюс 27 градусов. Атмосферное давление при этом будет слабо падать и составит 756 миллиметров ртутного столба", – отметил Тишковец. Синоптик добавил, что в Москве продолжается сезон метеорологического лета, оно продлится как минимум до конца следующей недели.
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москва
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода