Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/pogoda-1971365476.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 08.09.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Без осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T09:59
2024-09-08T09:59
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971252617_0:228:3235:2048_1920x0_80_0_0_b3bf16799486285bfeb057ea31e9e6e3.jpg
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Без осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Погода сегодня будет определяться по-прежнему антициклоном, поэтому нас ждет по-июльски теплая, солнечная погода, много солнца и никаких осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, восточный, 1-6 метров в секунду. В таких условиях воздух в городе прогреется до плюс 24 – плюс 26 градусов, в Подмосковье – плюс 22 – плюс 27 градусов. Атмосферное давление при этом будет слабо падать и составит 756 миллиметров ртутного столба", – отметил Тишковец. Синоптик добавил, что в Москве продолжается сезон метеорологического лета, оно продлится как минимум до конца следующей недели.
https://ria.ru/20240830/pogoda-1969557773.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971252617_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_cf5fe40005cefe85209a20afb59eea5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДевушка идет по улице в Москве
Девушка идет по улице в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Девушка идет по улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Без осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода сегодня будет определяться по-прежнему антициклоном, поэтому нас ждет по-июльски теплая, солнечная погода, много солнца и никаких осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, восточный, 1-6 метров в секунду. В таких условиях воздух в городе прогреется до плюс 24 – плюс 26 градусов, в Подмосковье – плюс 22 – плюс 27 градусов. Атмосферное давление при этом будет слабо падать и составит 756 миллиметров ртутного столба", – отметил Тишковец.
Синоптик добавил, что в Москве продолжается сезон метеорологического лета, оно продлится как минимум до конца следующей недели.
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Синоптик рассказал о погоде в России в сентябре
30 августа, 17:35
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала