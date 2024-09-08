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Военкору ВГТРК Поддубному присудили премию "Солидарность" - РИА Новости, 08.09.2024
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12:42 08.09.2024 (обновлено: 12:43 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/poddubnyy-1971390894.html
Военкору ВГТРК Поддубному присудили премию "Солидарность"
Военкору ВГТРК Поддубному присудили премию "Солидарность" - РИА Новости, 08.09.2024
Военкору ВГТРК Поддубному присудили премию "Солидарность"
Военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному присудили премию "Солидарность" решением секретариата Союза журналистов России, сообщается на сайте СЖР. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T12:42
2024-09-08T12:43
евгений поддубный
родион мирошник
вгтрк
общество
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному присудили премию "Солидарность" решением секретариата Союза журналистов России, сообщается на сайте СЖР. "Восьмого сентября 2024 года, в Международный день солидарности журналистов решением Секретариата Союза журналистов России премия "Солидарность" присуждается военкору ВГТРК Евгению Поддубному, получившему тяжелое ранение в результате атаки украинского дрона в Суджанском районе Курской области", - говорится в сообщении. Премией "Солидарность" от СЖР награждаются журналисты, подвергшиеся опасности, проявившие мужество при исполнении профессиональных обязанностей и гражданскую позицию в отстаивании свободы слова. Седьмого августа Поддубный получил ранение в Курской области в результате атаки украинского дрона. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести Поддубного в Москву. На следующий день утром врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. Позже военкора доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского.
https://ria.ru/20240811/poddubnyy-1965561145.html
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евгений поддубный, родион мирошник, вгтрк, общество
Евгений Поддубный, Родион Мирошник, ВГТРК, Общество
Военкору ВГТРК Поддубному присудили премию "Солидарность"

Военкору ВГТРК Поддубному решением СЖР присудили премию "Солидарность"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЕвгений Поддубный
Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
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Евгений Поддубный. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному присудили премию "Солидарность" решением секретариата Союза журналистов России, сообщается на сайте СЖР.
"Восьмого сентября 2024 года, в Международный день солидарности журналистов решением Секретариата Союза журналистов России премия "Солидарность" присуждается военкору ВГТРК Евгению Поддубному, получившему тяжелое ранение в результате атаки украинского дрона в Суджанском районе Курской области", - говорится в сообщении.
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Премией "Солидарность" от СЖР награждаются журналисты, подвергшиеся опасности, проявившие мужество при исполнении профессиональных обязанностей и гражданскую позицию в отстаивании свободы слова.
Седьмого августа Поддубный получил ранение в Курской области в результате атаки украинского дрона. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести Поддубного в Москву. На следующий день утром врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. Позже военкора доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского.
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