https://ria.ru/20240908/pnevmoniya-1971455965.html
Роспотребнадзор назвал причину вспышки пневмонии в лагере на Урале
Роспотребнадзор назвал причину вспышки пневмонии в лагере на Урале - РИА Новости, 08.09.2024
Роспотребнадзор назвал причину вспышки пневмонии в лагере на Урале
Причиной вспышки пневмонии в лагере "Красная горка" в Свердловской области, после отдыха в котором заболели 11 детей, стала несвоевременная изоляция человека с... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:21
2024-09-08T19:21
2024-09-08T21:09
происшествия
здоровье - общество
свердловская область
каменск-уральский
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Причиной вспышки пневмонии в лагере "Красная горка" в Свердловской области, после отдыха в котором заболели 11 детей, стала несвоевременная изоляция человека с признаками ОРВИ, сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.Ранее ведомство информировало, что девять детей были госпитализированы с пневмонией после завершения смены в свердловском лагере "Красная горка". Позже региональный Минздрав уточнил, что в больнице Каменска-Уральского находятся 11 детей — у десяти из них выявлена внебольничная пневмония, один ребенок лежит с бронхитом. Отмечалось, что в состоянии заболевших есть положительная динамика. "Лабораторно установлены возбудители заболевания — микоплазма и пневмококк. Источником инфекции стал ребенок, заехавший в лагерь в инкубационный период заболевания. Распространению способствовало несвоевременное выявление и изоляция человека с признаками ОРВИ", — сказано в сообщении.Эпидрасследование продолжается, за контактными детьми наблюдают, в школах усилены профилактические мероприятия, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240715/norovirus-1959705087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, свердловская область, каменск-уральский, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Свердловская область, Каменск-Уральский, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор назвал причину вспышки пневмонии в лагере на Урале
Роспотребнадзор: причиной вспышки пневмонии в лагере на Урале стал один из детей