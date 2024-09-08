https://ria.ru/20240908/pnevmoniya-1971455965.html

Роспотребнадзор назвал причину вспышки пневмонии в лагере на Урале

Роспотребнадзор назвал причину вспышки пневмонии в лагере на Урале - РИА Новости, 08.09.2024

Роспотребнадзор назвал причину вспышки пневмонии в лагере на Урале

Причиной вспышки пневмонии в лагере "Красная горка" в Свердловской области, после отдыха в котором заболели 11 детей, стала несвоевременная изоляция человека с... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T19:21

2024-09-08T19:21

2024-09-08T21:09

происшествия

здоровье - общество

свердловская область

каменск-уральский

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Причиной вспышки пневмонии в лагере "Красная горка" в Свердловской области, после отдыха в котором заболели 11 детей, стала несвоевременная изоляция человека с признаками ОРВИ, сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.Ранее ведомство информировало, что девять детей были госпитализированы с пневмонией после завершения смены в свердловском лагере "Красная горка". Позже региональный Минздрав уточнил, что в больнице Каменска-Уральского находятся 11 детей — у десяти из них выявлена внебольничная пневмония, один ребенок лежит с бронхитом. Отмечалось, что в состоянии заболевших есть положительная динамика. "Лабораторно установлены возбудители заболевания — микоплазма и пневмококк. Источником инфекции стал ребенок, заехавший в лагерь в инкубационный период заболевания. Распространению способствовало несвоевременное выявление и изоляция человека с признаками ОРВИ", — сказано в сообщении.Эпидрасследование продолжается, за контактными детьми наблюдают, в школах усилены профилактические мероприятия, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240715/norovirus-1959705087.html

свердловская область

каменск-уральский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, свердловская область, каменск-уральский, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)