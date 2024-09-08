https://ria.ru/20240908/pamfilova-1971486123.html

Памфилова назвала регионы с наибольшей явкой на выборах

Памфилова назвала регионы с наибольшей явкой на выборах - РИА Новости, 08.09.2024

Памфилова назвала регионы с наибольшей явкой на выборах

Максимальная явка, по предварительным данным, отмечена на выборах главы республики Башкортостан и в Кемеровской области, заявила председатель Центризбиркома... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T22:23

2024-09-08T22:23

2024-09-08T22:23

политика

кемеровская область

россия

абакан

элла памфилова

госдума рф

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Максимальная явка, по предварительным данным, отмечена на выборах главы республики Башкортостан и в Кемеровской области, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. "Максимальная явка по состоянию на 18 часов местного времени (мск) отмечена на выборах высших гражданских лиц республики Башкортостан, это предварительно пока, более 69% и в Кемеровской области - более 63%", - сказала она в ходе брифинга. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошло около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирали региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирали глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html

кемеровская область

россия

абакан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, кемеровская область, россия, абакан, элла памфилова, госдума рф, выборы в россии — 2024