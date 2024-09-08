Памфилова назвала регионы с наибольшей явкой на выборах
Памфилова: максимальная явка отмечена в Башкирии и Кемеровской области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит брифинг по предварительным итогам голосования на выборах в Российской Федерации
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит брифинг по предварительным итогам голосования на выборах в Российской Федерации
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Максимальная явка, по предварительным данным, отмечена на выборах главы республики Башкортостан и в Кемеровской области, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
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"Максимальная явка по состоянию на 18 часов местного времени (мск) отмечена на выборах высших гражданских лиц республики Башкортостан, это предварительно пока, более 69% и в Кемеровской области - более 63%", - сказала она в ходе брифинга.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошло около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирали региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирали глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.