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Памфилова назвала регионы с наибольшей явкой на выборах - РИА Новости, 08.09.2024
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22:23 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/pamfilova-1971486123.html
Памфилова назвала регионы с наибольшей явкой на выборах
Памфилова назвала регионы с наибольшей явкой на выборах - РИА Новости, 08.09.2024
Памфилова назвала регионы с наибольшей явкой на выборах
Максимальная явка, по предварительным данным, отмечена на выборах главы республики Башкортостан и в Кемеровской области, заявила председатель Центризбиркома... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T22:23
2024-09-08T22:23
политика
кемеровская область
россия
абакан
элла памфилова
госдума рф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Максимальная явка, по предварительным данным, отмечена на выборах главы республики Башкортостан и в Кемеровской области, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. "Максимальная явка по состоянию на 18 часов местного времени (мск) отмечена на выборах высших гражданских лиц республики Башкортостан, это предварительно пока, более 69% и в Кемеровской области - более 63%", - сказала она в ходе брифинга. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошло около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирали региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирали глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
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политика, кемеровская область, россия, абакан, элла памфилова, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Кемеровская область, Россия, Абакан, Элла Памфилова, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
Памфилова назвала регионы с наибольшей явкой на выборах

Памфилова: максимальная явка отмечена в Башкирии и Кемеровской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит брифинг по предварительным итогам голосования на выборах в Российской Федерации
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит брифинг по предварительным итогам голосования на выборах в Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит брифинг по предварительным итогам голосования на выборах в Российской Федерации
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Максимальная явка, по предварительным данным, отмечена на выборах главы республики Башкортостан и в Кемеровской области, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
«
"Максимальная явка по состоянию на 18 часов местного времени (мск) отмечена на выборах высших гражданских лиц республики Башкортостан, это предварительно пока, более 69% и в Кемеровской области - более 63%", - сказала она в ходе брифинга.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошло около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирали региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирали глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
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ПолитикаКемеровская областьРоссияАбаканЭлла ПамфиловаГосдума РФВыборы в России — 2024
 
 
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