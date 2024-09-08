https://ria.ru/20240908/pamfilova-1971481789.html

ЦИК в среду планирует подвести итоги довыборов в Госдуму, заявила Памфилова

ЦИК в среду планирует подвести итоги довыборов в Госдуму, заявила Памфилова - РИА Новости, 08.09.2024

ЦИК в среду планирует подвести итоги довыборов в Госдуму, заявила Памфилова

Центральная избирательная комиссия России в среду планирует подвести итоги довыборов в Госдуму в трёх регионах, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T21:52

2024-09-08T21:52

2024-09-08T21:52

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выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России в среду планирует подвести итоги довыборов в Госдуму в трёх регионах, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. "Скорее всего в среду 11 сентября мы проведем заседание Центральной избирательной комиссии по подведению итогов довыборов Государственной Думы по трем регионам", - сказала Памфилова на оглашении предварительных итогов голосования. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошло около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирали региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирали глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф, выборы в россии — 2024