https://ria.ru/20240908/pamfilova-1971449134.html
ЦИК нарастит работу с общественными организациями, заявила Памфилова
ЦИК нарастит работу с общественными организациями, заявила Памфилова - РИА Новости, 08.09.2024
ЦИК нарастит работу с общественными организациями, заявила Памфилова
ЦИК РФ будет наращивать взаимодействие с общественными организациями, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T18:39
2024-09-08T18:39
2024-09-08T18:39
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ЦИК РФ будет наращивать взаимодействие с общественными организациями, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Мы очень признательны, потому что вы все (общественные организации - прим.) способствуете нашему развитию - избирательной системы, с конкретными замечаниями, предложениями, это очень важно, поэтому, конечно, будем наращивать это взаимодействие и сотрудничество", - сообщила Памфилова на брифинге о ходе голосования в Единый день голосования. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирают региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Элла Памфилова, Госдума РФ
ЦИК нарастит работу с общественными организациями, заявила Памфилова
Памфилова: ЦИК будет наращивать взаимодействие с общественными организациями