https://ria.ru/20240908/pamfilova-1971449134.html

ЦИК нарастит работу с общественными организациями, заявила Памфилова

ЦИК нарастит работу с общественными организациями, заявила Памфилова - РИА Новости, 08.09.2024

ЦИК нарастит работу с общественными организациями, заявила Памфилова

ЦИК РФ будет наращивать взаимодействие с общественными организациями, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T18:39

2024-09-08T18:39

2024-09-08T18:39

политика

россия

абакан

анадырь

элла памфилова

госдума рф

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ЦИК РФ будет наращивать взаимодействие с общественными организациями, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Мы очень признательны, потому что вы все (общественные организации - прим.) способствуете нашему развитию - избирательной системы, с конкретными замечаниями, предложениями, это очень важно, поэтому, конечно, будем наращивать это взаимодействие и сотрудничество", - сообщила Памфилова на брифинге о ходе голосования в Единый день голосования. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирают региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html

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анадырь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф