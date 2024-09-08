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Памфилова оценила устойчивость избирательной системы России - РИА Новости, 08.09.2024
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18:33 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/pamfilova-1971448347.html
Памфилова оценила устойчивость избирательной системы России
Памфилова оценила устойчивость избирательной системы России - РИА Новости, 08.09.2024
Памфилова оценила устойчивость избирательной системы России
Избирательная система России максимально устойчива, адаптивна, это позволяет быстро реагировать на внешние вмешательства, заявила глава Центризбиркома Элла... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T18:33
2024-09-08T18:33
политика
россия
абакан
анадырь
элла памфилова
госдума рф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Избирательная система России максимально устойчива, адаптивна, это позволяет быстро реагировать на внешние вмешательства, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. "С одной стороны, избирательная система (РФ - ред.) максимально устойчива, а с другой стороны, она очень динамична, оперативна, адаптивна, креативна… Именно это позволяет очень быстро реагировать на те внешние угрозы, которые есть", - сказала Памфилова в ЦИК РФ в ходе сессии "Общественный контроль и наблюдение за голосованием". В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирают региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.
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политика, россия, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Элла Памфилова, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
Памфилова оценила устойчивость избирательной системы России

Глава ЦИК Памфилова: избирательная система максимально устойчива, адаптивна

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит брифинг по предварительным итогам голосования на выборах в Российской Федерации
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит брифинг по предварительным итогам голосования на выборах в Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит брифинг по предварительным итогам голосования на выборах в Российской Федерации
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Избирательная система России максимально устойчива, адаптивна, это позволяет быстро реагировать на внешние вмешательства, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
«
"С одной стороны, избирательная система (РФ - ред.) максимально устойчива, а с другой стороны, она очень динамична, оперативна, адаптивна, креативна… Именно это позволяет очень быстро реагировать на те внешние угрозы, которые есть", - сказала Памфилова в ЦИК РФ в ходе сессии "Общественный контроль и наблюдение за голосованием".
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирают региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.
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