https://ria.ru/20240908/pamfilova-1971448347.html

Памфилова оценила устойчивость избирательной системы России

Памфилова оценила устойчивость избирательной системы России - РИА Новости, 08.09.2024

Памфилова оценила устойчивость избирательной системы России

Избирательная система России максимально устойчива, адаптивна, это позволяет быстро реагировать на внешние вмешательства, заявила глава Центризбиркома Элла... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T18:33

2024-09-08T18:33

2024-09-08T18:33

политика

россия

абакан

анадырь

элла памфилова

госдума рф

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Избирательная система России максимально устойчива, адаптивна, это позволяет быстро реагировать на внешние вмешательства, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. "С одной стороны, избирательная система (РФ - ред.) максимально устойчива, а с другой стороны, она очень динамична, оперативна, адаптивна, креативна… Именно это позволяет очень быстро реагировать на те внешние угрозы, которые есть", - сказала Памфилова в ЦИК РФ в ходе сессии "Общественный контроль и наблюдение за голосованием". В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирают региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html

россия

абакан

анадырь

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф, выборы в россии — 2024