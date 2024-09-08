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Памфилова оценила степень западного вмешательства в выборы - РИА Новости, 08.09.2024
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18:32 08.09.2024 (обновлено: 18:42 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/pamfilova-1971448129.html
Памфилова оценила степень западного вмешательства в выборы
Памфилова оценила степень западного вмешательства в выборы - РИА Новости, 08.09.2024
Памфилова оценила степень западного вмешательства в выборы
ЦИК РФ в ходе этой кампании не наблюдает существенного западного вмешательства в выборы из-за рубежа, сказала председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T18:32
2024-09-08T18:42
политика
выборы в россии — 2024
россия
абакан
анадырь
элла памфилова
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ЦИК РФ в ходе этой кампании не наблюдает существенного западного вмешательства в выборы из-за рубежа, сказала председатель Центризбиркома России Элла Памфилова."В этот раз мы не наблюдаем таких интенсивных происков антироссийских, прозападных наших оппонентов… Я думаю, они выдохлись", - сообщила Памфилова на брифинге о ходе голосования в Единый день голосования (ЕДГ).В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирают региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
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политика, выборы в россии — 2024, россия, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф
Политика, Выборы в России — 2024, Россия, Абакан, Анадырь, Элла Памфилова, Госдума РФ
Памфилова оценила степень западного вмешательства в выборы

Памфилова: ЦИК в текущей кампании не наблюдает существенного вмешательства

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова . Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ЦИК РФ в ходе этой кампании не наблюдает существенного западного вмешательства в выборы из-за рубежа, сказала председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
"В этот раз мы не наблюдаем таких интенсивных происков антироссийских, прозападных наших оппонентов… Я думаю, они выдохлись", - сообщила Памфилова на брифинге о ходе голосования в Единый день голосования (ЕДГ).
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирают региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаВыборы в России — 2024РоссияАбаканАнадырьЭлла ПамфиловаГосдума РФ
 
 
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