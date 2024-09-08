https://ria.ru/20240908/pamfilova-1971448129.html

Памфилова оценила степень западного вмешательства в выборы

Памфилова оценила степень западного вмешательства в выборы - РИА Новости, 08.09.2024

Памфилова оценила степень западного вмешательства в выборы

ЦИК РФ в ходе этой кампании не наблюдает существенного западного вмешательства в выборы из-за рубежа, сказала председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T18:32

2024-09-08T18:32

2024-09-08T18:42

политика

выборы в россии — 2024

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элла памфилова

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ЦИК РФ в ходе этой кампании не наблюдает существенного западного вмешательства в выборы из-за рубежа, сказала председатель Центризбиркома России Элла Памфилова."В этот раз мы не наблюдаем таких интенсивных происков антироссийских, прозападных наших оппонентов… Я думаю, они выдохлись", - сообщила Памфилова на брифинге о ходе голосования в Единый день голосования (ЕДГ).В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирают региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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Дарья Буймова

политика, выборы в россии — 2024, россия, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф