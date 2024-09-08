Поводов, дискредитирующих выборы, во время ЕДГ не было, заявила Памфилова
Памфилова: никаких серьезных поводов, дискредитирующих выборы во время ЕДГ, нет
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит брифинг по предварительным итогам голосования на выборах в Российской Федерации
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит брифинг по предварительным итогам голосования на выборах в Российской Федерации
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Никаких серьезных поводов, дискредитирующих выборы, в ходе Единого дня голосования нет, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
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"Мы хотели разобрать конкретные фейки, опровергать информацию, ложную, дискредитирующую выборы… Практически такого нет, это такие незначительные вещи, на которые не стоит тратить время… Никаких таких серьезных поводов нет, дискредитирующих выборы", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования в Единый день голосования.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избираются два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, идут довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах - выборы в заксобрания
Итоги единого дня голосования — 2024
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