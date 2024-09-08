Памфилова заявила о давлении на членов УИК со стороны одной из партий
Памфилова: члены СРЗП оказывали давление на председателей участковых комиссий
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. С 5 сентября в ЦИК поступали сигналы о том, что некоторые члены партии "Справедливая Россия – Патриоты за правду" оказывали давление на председателей участковых комиссий, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"С 5 сентября к нам начали поступать сигналы, что некоторые члены партии (СРЗП) начали оказывать давление на членов участковых комиссий", - сообщила Памфилова на брифинге о ходе голосования в Единый день голосования.
Она уточнила, что некоторое время назад было распространено письмо от имени председателя партии СРЗП Сергея Миронова, "в котором были некорректные вещи к избирательной системе". Также от партии СРЗП членам участковых комиссий Псковской области начали приходить сообщения с запугиваниями, угрозами и двусмысленными вопросами, уточнила глава ЦИК. ЦИК отреагировал и направил соответствующую телеграмму Миронову, добавила Памфилова.
"Мы сами все время пугаем своих и грозим, но в данном случае не то чтобы нарушается презумпция невиновности, но создается негатив, где тебя заведомо подозревают. Есть цивилизованные методы", - заключила Памфилова.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
Итоги единого дня голосования — 2024
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