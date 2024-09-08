Рейтинг@Mail.ru
Памфилова заявила о давлении на членов УИК со стороны одной из партий - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/pamfilova-1971421275.html
Памфилова заявила о давлении на членов УИК со стороны одной из партий
Памфилова заявила о давлении на членов УИК со стороны одной из партий - РИА Новости, 08.09.2024
Памфилова заявила о давлении на членов УИК со стороны одной из партий
С 5 сентября в ЦИК поступали сигналы о том, что некоторые члены партии "Справедливая Россия – Патриоты за правду" оказывали давление на председателей участковых РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T15:20
2024-09-08T15:20
политика
россия
псковская область
абакан
элла памфилова
сергей миронов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751477310_0:306:2810:1887_1920x0_80_0_0_d16428549e556c62a3b85525ca1e6bac.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. С 5 сентября в ЦИК поступали сигналы о том, что некоторые члены партии "Справедливая Россия – Патриоты за правду" оказывали давление на председателей участковых комиссий, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "С 5 сентября к нам начали поступать сигналы, что некоторые члены партии (СРЗП) начали оказывать давление на членов участковых комиссий", - сообщила Памфилова на брифинге о ходе голосования в Единый день голосования. Она уточнила, что некоторое время назад было распространено письмо от имени председателя партии СРЗП Сергея Миронова, "в котором были некорректные вещи к избирательной системе". Также от партии СРЗП членам участковых комиссий Псковской области начали приходить сообщения с запугиваниями, угрозами и двусмысленными вопросами, уточнила глава ЦИК. ЦИК отреагировал и направил соответствующую телеграмму Миронову, добавила Памфилова. "Мы сами все время пугаем своих и грозим, но в данном случае не то чтобы нарушается презумпция невиновности, но создается негатив, где тебя заведомо подозревают. Есть цивилизованные методы", - заключила Памфилова. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240908/pamfilova-1971417611.html
https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
россия
псковская область
абакан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751477310_128:0:2693:1924_1920x0_80_0_0_58688b2abbb08245a8a6e187741e311c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, псковская область, абакан, элла памфилова, сергей миронов, госдума рф
Политика, Россия, Псковская область, Абакан, Элла Памфилова, Сергей Миронов, Госдума РФ
Памфилова заявила о давлении на членов УИК со стороны одной из партий

Памфилова: члены СРЗП оказывали давление на председателей участковых комиссий

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. С 5 сентября в ЦИК поступали сигналы о том, что некоторые члены партии "Справедливая Россия – Патриоты за правду" оказывали давление на председателей участковых комиссий, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"С 5 сентября к нам начали поступать сигналы, что некоторые члены партии (СРЗП) начали оказывать давление на членов участковых комиссий", - сообщила Памфилова на брифинге о ходе голосования в Единый день голосования.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Памфилова осудила депутатов КПРФ, снимающих участки в Брянской области
Вчера, 15:02
Она уточнила, что некоторое время назад было распространено письмо от имени председателя партии СРЗП Сергея Миронова, "в котором были некорректные вещи к избирательной системе". Также от партии СРЗП членам участковых комиссий Псковской области начали приходить сообщения с запугиваниями, угрозами и двусмысленными вопросами, уточнила глава ЦИК. ЦИК отреагировал и направил соответствующую телеграмму Миронову, добавила Памфилова.
"Мы сами все время пугаем своих и грозим, но в данном случае не то чтобы нарушается презумпция невиновности, но создается негатив, где тебя заведомо подозревают. Есть цивилизованные методы", - заключила Памфилова.
Голосование на участке № 3420 на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Памфилова заявила об экстремальных условиях в единый день голосования
Вчера, 11:09
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаРоссияПсковская областьАбаканЭлла ПамфиловаСергей МироновГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала