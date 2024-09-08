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Число атак на инфраструктуру ДЭГ составило не более пяти тысяч - РИА Новости, 08.09.2024
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11:14 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/pamfilova-1971376026.html
Число атак на инфраструктуру ДЭГ составило не более пяти тысяч
Число атак на инфраструктуру ДЭГ составило не более пяти тысяч - РИА Новости, 08.09.2024
Число атак на инфраструктуру ДЭГ составило не более пяти тысяч
Общее число атак на портал ДЭГ за все время голосования составило не более пяти тысяч, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T11:14
2024-09-08T11:14
политика
россия
абакан
анадырь
элла памфилова
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Общее число атак на портал ДЭГ за все время голосования составило не более пяти тысяч, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова."Уровень атак на инфраструктуру ДЭГ низкий в этот раз, общее количество атак за все время голосования не превышает 5 тысяч", - заявила Памфилова на брифинге о ходе выборов в Единый день голосования.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
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политика, россия, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Элла Памфилова, Госдума РФ
Число атак на инфраструктуру ДЭГ составило не более пяти тысяч

Памфилова: число атак на инфраструктуру ДЭГ составило не более пяти тысяч

© АГН "Москва" / Артур Новосильце.Голосование на участке №3420 на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участке №3420 на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© АГН "Москва" / Артур Новосильце.
Голосование на участке №3420 на выборах депутатов Мосгордумы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Общее число атак на портал ДЭГ за все время голосования составило не более пяти тысяч, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"Уровень атак на инфраструктуру ДЭГ низкий в этот раз, общее количество атак за все время голосования не превышает 5 тысяч", - заявила Памфилова на брифинге о ходе выборов в Единый день голосования.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
Голосование на участке №3420 на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
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ПолитикаРоссияАбаканАнадырьЭлла ПамфиловаГосдума РФ
 
 
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