https://ria.ru/20240908/pamfilova-1971376026.html

Число атак на инфраструктуру ДЭГ составило не более пяти тысяч

Число атак на инфраструктуру ДЭГ составило не более пяти тысяч - РИА Новости, 08.09.2024

Число атак на инфраструктуру ДЭГ составило не более пяти тысяч

Общее число атак на портал ДЭГ за все время голосования составило не более пяти тысяч, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T11:14

2024-09-08T11:14

2024-09-08T11:14

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анадырь

элла памфилова

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Общее число атак на портал ДЭГ за все время голосования составило не более пяти тысяч, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова."Уровень атак на инфраструктуру ДЭГ низкий в этот раз, общее количество атак за все время голосования не превышает 5 тысяч", - заявила Памфилова на брифинге о ходе выборов в Единый день голосования.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

политика, россия, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф