https://ria.ru/20240908/palestintsy-1971416629.html

Число палестинцев, погибших в секторе Газа, приблизилось к 41 тысяче

Число палестинцев, погибших в секторе Газа, приблизилось к 41 тысяче - РИА Новости, 08.09.2024

Число палестинцев, погибших в секторе Газа, приблизилось к 41 тысяче

Число палестинцев, погибших в результате действий Израиля в секторе Газа, достигло почти 41 тысячи, сообщило в воскресенье отделение министерства... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T14:56

2024-09-08T14:56

2024-09-08T15:16

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

сектор газа

палестина

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ДОХА, 8 сен - РИА Новости. Число палестинцев, погибших в результате действий Израиля в секторе Газа, достигло почти 41 тысячи, сообщило в воскресенье отделение министерства здравоохранения Палестины в анклаве."Число погибших в результате израильских операций в секторе Газа с 7 октября возросло до 40 972 убитых, 94 761 человек ранены", - заявил на пресс-брифинге представитель минздрава. Его выступление показали арабские СМИ.При этом, по его данным, за последние сутки в секторе Газа в результате трех нападений Израиля на гражданскую инфраструктуру погибли 33 человека, еще 145 получили ранения.

https://ria.ru/20240908/konflikt-1915630213.html

израиль

сектор газа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа, палестина