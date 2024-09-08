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Число палестинцев, погибших в секторе Газа, приблизилось к 41 тысяче - РИА Новости, 08.09.2024
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14:56 08.09.2024 (обновлено: 15:16 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/palestintsy-1971416629.html
Число палестинцев, погибших в секторе Газа, приблизилось к 41 тысяче
Число палестинцев, погибших в секторе Газа, приблизилось к 41 тысяче - РИА Новости, 08.09.2024
Число палестинцев, погибших в секторе Газа, приблизилось к 41 тысяче
Число палестинцев, погибших в результате действий Израиля в секторе Газа, достигло почти 41 тысячи, сообщило в воскресенье отделение министерства... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T14:56
2024-09-08T15:16
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сектор газа
палестина
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ДОХА, 8 сен - РИА Новости. Число палестинцев, погибших в результате действий Израиля в секторе Газа, достигло почти 41 тысячи, сообщило в воскресенье отделение министерства здравоохранения Палестины в анклаве."Число погибших в результате израильских операций в секторе Газа с 7 октября возросло до 40 972 убитых, 94 761 человек ранены", - заявил на пресс-брифинге представитель минздрава. Его выступление показали арабские СМИ.При этом, по его данным, за последние сутки в секторе Газа в результате трех нападений Израиля на гражданскую инфраструктуру погибли 33 человека, еще 145 получили ранения.
https://ria.ru/20240908/konflikt-1915630213.html
израиль
сектор газа
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа, палестина
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа, Палестина
Число палестинцев, погибших в секторе Газа, приблизилось к 41 тысяче

Минздрав Газы: число погибших с 7 октября палестинцев приблизилось к 41 тысяче

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 8 сен - РИА Новости. Число палестинцев, погибших в результате действий Израиля в секторе Газа, достигло почти 41 тысячи, сообщило в воскресенье отделение министерства здравоохранения Палестины в анклаве.
«
"Число погибших в результате израильских операций в секторе Газа с 7 октября возросло до 40 972 убитых, 94 761 человек ранены", - заявил на пресс-брифинге представитель минздрава. Его выступление показали арабские СМИ.
При этом, по его данным, за последние сутки в секторе Газа в результате трех нападений Израиля на гражданскую инфраструктуру погибли 33 человека, еще 145 получили ранения.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
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В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильСектор ГазаПалестина
 
 
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