https://ria.ru/20240908/palestintsy-1971416629.html
Число палестинцев, погибших в секторе Газа, приблизилось к 41 тысяче
Число палестинцев, погибших в секторе Газа, приблизилось к 41 тысяче - РИА Новости, 08.09.2024
Число палестинцев, погибших в секторе Газа, приблизилось к 41 тысяче
Число палестинцев, погибших в результате действий Израиля в секторе Газа, достигло почти 41 тысячи, сообщило в воскресенье отделение министерства... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T14:56
2024-09-08T14:56
2024-09-08T15:16
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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ДОХА, 8 сен - РИА Новости. Число палестинцев, погибших в результате действий Израиля в секторе Газа, достигло почти 41 тысячи, сообщило в воскресенье отделение министерства здравоохранения Палестины в анклаве."Число погибших в результате израильских операций в секторе Газа с 7 октября возросло до 40 972 убитых, 94 761 человек ранены", - заявил на пресс-брифинге представитель минздрава. Его выступление показали арабские СМИ.При этом, по его данным, за последние сутки в секторе Газа в результате трех нападений Израиля на гражданскую инфраструктуру погибли 33 человека, еще 145 получили ранения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа, палестина
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа, Палестина
Число палестинцев, погибших в секторе Газа, приблизилось к 41 тысяче
Минздрав Газы: число погибших с 7 октября палестинцев приблизилось к 41 тысяче