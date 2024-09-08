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На выборах губернатора Забайкальского края лидирует Александр Осипов
На выборах губернатора Забайкальского края лидирует Александр Осипов - РИА Новости, 08.09.2024
На выборах губернатора Забайкальского края лидирует Александр Осипов
Действующий губернатор Забайкальского края Александр Осипов (самовыдвиженец) лидирует на выборах главы региона с 82,87 % голосов избирателей после обработки... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T17:16
2024-09-08T17:16
2024-09-08T17:25
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Забайкальского края Александр Осипов (самовыдвиженец) лидирует на выборах главы региона с 82,87 % голосов избирателей после обработки более 50% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Георгий Шилин (ЛДПР) – 7,22%, на третьем месте Константин Коростелев с результатом 4,52%. На четвертом месте Валерий Афицинский ("Зеленые") – 3,13 % голосов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, александр осипов, забайкальский край, цик рф, выборы в россии — 2024, лдпр
Политика, Александр Осипов, Забайкальский край, ЦИК РФ, Выборы в России — 2024, ЛДПР
На выборах губернатора Забайкальского края лидирует Александр Осипов
ЦИК: Осипов лидирует на выборах губернатора Забайкальского края с 82,87% голосов