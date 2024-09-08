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На выборах губернатора Забайкальского края лидирует Александр Осипов

На выборах губернатора Забайкальского края лидирует Александр Осипов - РИА Новости, 08.09.2024

На выборах губернатора Забайкальского края лидирует Александр Осипов

Действующий губернатор Забайкальского края Александр Осипов (самовыдвиженец) лидирует на выборах главы региона с 82,87 % голосов избирателей после обработки... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T17:16

2024-09-08T17:16

2024-09-08T17:25

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забайкальский край

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Забайкальского края Александр Осипов (самовыдвиженец) лидирует на выборах главы региона с 82,87 % голосов избирателей после обработки более 50% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Георгий Шилин (ЛДПР) – 7,22%, на третьем месте Константин Коростелев с результатом 4,52%. На четвертом месте Валерий Афицинский ("Зеленые") – 3,13 % голосов.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, александр осипов, забайкальский край, цик рф, выборы в россии — 2024, лдпр