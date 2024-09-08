https://ria.ru/20240908/orsk-1971415196.html

Член ЦИК отметил работу сотрудников избиркома Орска

Член ЦИК отметил работу сотрудников избиркома Орска - РИА Новости, 08.09.2024

Член ЦИК отметил работу сотрудников избиркома Орска

Сотрудники избирательной системы Орска приняли серьезное участие в организации и проведении выборов главы региона, несмотря на последствия паводков в... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T14:50

2024-09-08T14:50

2024-09-08T14:52

политика

орск

оренбургская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

госдума рф

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сотрудники избирательной системы Орска приняли серьезное участие в организации и проведении выборов главы региона, несмотря на последствия паводков в Оренбургской области, заявил член ЦИК РФ Евгений Шевченко. "Самым пострадавшим (от паводков - ред.) городом Оренбургской области стал Орск… От избирательной системы требовалось принять все меры, чтобы обеспечить голосование орчан на этих выборах в таких непростых условиях", - сказал Шевченко на брифинге о ходе голосования в Единый день голосования. Он напомнил, что ЦИК России разрешила голосование орчанам на придомовых территориях. Региональный избирком принял решение проводить придомовое голосование только в самых пострадавших районах, к ним относятся 26 участковых избирательных комиссий. "Несмотря на то, что дома и квартиры многих из них (жителей Орска - ред.) были затоплены и ещё окончательно не восстановлены, эти люди (сотрудники избирательной системы - ред.), понимая общественную важность выборов губернатора области, приняли серьезное, деятельное участие в их организации и проведении", - добавил член ЦИК. В апреле этого года произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. МЧС оценивал ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную, в регионе действовал режим ЧС федерального уровня. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, орск, оренбургская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф, выборы в россии — 2024