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В Белгородской области вновь объявили ракетную опасность
В Белгородской области вновь объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.09.2024
В Белгородской области вновь объявили ракетную опасность
Ракетная опасность вновь объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T05:29
2024-09-08T05:29
2024-09-08T05:33
специальная военная операция на украине
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Ракетная опасность вновь объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Вся территория Белгородской области. Повторно запущена сирена ракетной опасности", - написал он.
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белгородская область, происшествия, россия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Россия, Вячеслав Гладков
В Белгородской области вновь объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгородской области вновь объявили ракетную опасность