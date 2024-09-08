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Умер актер и руководитель театра "Ангажемент" Окунев - РИА Новости, 08.09.2024
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Культура
 
20:00 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/okunev-1971461352.html
Умер актер и руководитель театра "Ангажемент" Окунев
Умер актер и руководитель театра "Ангажемент" Окунев - РИА Новости, 08.09.2024
Умер актер и руководитель театра "Ангажемент" Окунев
Заслуженный артист России, основатель и художественный руководитель тюменского Молодежного театра "Ангажемент" Леонид Окунев умер на 76-м году жизни, сообщили... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:00
2024-09-08T20:00
культура
россия
тюмень
культура
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МОСКВА, 8 сен —РИА Новости. Заслуженный артист России, основатель и художественный руководитель тюменского Молодежного театра "Ангажемент" Леонид Окунев умер на 76-м году жизни, сообщили на официальной странице театра в социальной сети "ВКонтакте"."Ушел из жизни заслуженный артист Российской Федерации, почетный гражданин города Тюмени, директор и художественный руководитель Молодежного театра "Ангажемент" - Окунев Леонид Григорьевич. &lt;…&gt; Для всего коллектива театра Леонид Григорьевич был наставником, учителем, отцом. Он никогда не сдавался, шел только вперед, вдохновлял коллектив, вел за собой театр к новым вершинам. Эта боль навсегда останется в каждом из нас", — говорится в сообщении.Леонид Окунев родился в 1949 году в Тюмени, окончил Тюменский государственный институт искусств и культуры и выступал на сценах Тюменского драмтеатра и Челябинского областного драматического театра. В 1993 году он стал одним из основателей Молодежного театра "Ангажемент" и с тех пор являлся его директором и художественным руководителем.
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россия, тюмень, культура
Культура, Россия, Тюмень, Культура
Умер актер и руководитель театра "Ангажемент" Окунев

Умер актер и художественный руководитель театра "Ангажемент" Леонид Окунев

© Фото : Молодёжный театр "АНГАЖЕМЕНТ" им. В.С. Загоруйко/ВКонтактеЛеонид Окунев
Леонид Окунев - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : Молодёжный театр "АНГАЖЕМЕНТ" им. В.С. Загоруйко/ВКонтакте
Леонид Окунев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен РИА Новости. Заслуженный артист России, основатель и художественный руководитель тюменского Молодежного театра "Ангажемент" Леонид Окунев умер на 76-м году жизни, сообщили на официальной странице театра в социальной сети "ВКонтакте".
"Ушел из жизни заслуженный артист Российской Федерации, почетный гражданин города Тюмени, директор и художественный руководитель Молодежного театра "Ангажемент" - Окунев Леонид Григорьевич. <…> Для всего коллектива театра Леонид Григорьевич был наставником, учителем, отцом. Он никогда не сдавался, шел только вперед, вдохновлял коллектив, вел за собой театр к новым вершинам. Эта боль навсегда останется в каждом из нас", — говорится в сообщении.
Леонид Окунев родился в 1949 году в Тюмени, окончил Тюменский государственный институт искусств и культуры и выступал на сценах Тюменского драмтеатра и Челябинского областного драматического театра. В 1993 году он стал одним из основателей Молодежного театра "Ангажемент" и с тех пор являлся его директором и художественным руководителем.
 
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