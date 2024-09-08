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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 08.09.2024
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19:46 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/obstrel-1971459332.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 08.09.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела ВСУ поселка Короленко в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:46
2024-09-08T19:46
в мире
горловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела ВСУ поселка Короленко в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате обстрела посёлка Короленко со стороны ВФУ ранена мирная горловчанка", - написал Приходько. Ранее мэр сообщал о ранении мирного жителя при обстреле ВСУ посёлка шахты "19/20" Горловки и мирной жительницы города Дзержинска городского округа Горловка при обстреле ВСУ. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240908/gorlovka-1971439798.html
https://ria.ru/20240908/obstrely-1971337437.html
горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

Мэр Приходько: при обстреле поселка Короленко в ДНР пострадала мирная жительница

© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Горловке
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Горловке - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела ВСУ поселка Короленко в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела посёлка Короленко со стороны ВФУ ранена мирная горловчанка", - написал Приходько.
Последствия обстрела со стороны ВСУ поселка Победы в Центрально-Городском районе Горловки - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
ВСУ обстреляли поселок Широкая Балка в Горловке
Вчера, 17:15
Ранее мэр сообщал о ранении мирного жителя при обстреле ВСУ посёлка шахты "19/20" Горловки и мирной жительницы города Дзержинска городского округа Горловка при обстреле ВСУ.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Вчера, 00:14
 
В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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