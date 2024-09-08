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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 08.09.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела ВСУ поселка Короленко в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:46
2024-09-08T19:46
2024-09-08T19:46
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела ВСУ поселка Короленко в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате обстрела посёлка Короленко со стороны ВФУ ранена мирная горловчанка", - написал Приходько. Ранее мэр сообщал о ранении мирного жителя при обстреле ВСУ посёлка шахты "19/20" Горловки и мирной жительницы города Дзержинска городского округа Горловка при обстреле ВСУ. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240908/gorlovka-1971439798.html
https://ria.ru/20240908/obstrely-1971337437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
Мэр Приходько: при обстреле поселка Короленко в ДНР пострадала мирная жительница