https://ria.ru/20240908/obstrel-1971459332.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 08.09.2024

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала в результате обстрела ВСУ поселка Короленко в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T19:46

2024-09-08T19:46

2024-09-08T19:46

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела ВСУ поселка Короленко в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате обстрела посёлка Короленко со стороны ВФУ ранена мирная горловчанка", - написал Приходько. Ранее мэр сообщал о ранении мирного жителя при обстреле ВСУ посёлка шахты "19/20" Горловки и мирной жительницы города Дзержинска городского округа Горловка при обстреле ВСУ. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240908/gorlovka-1971439798.html

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горловка

донецкая народная республика

донецк

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Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины