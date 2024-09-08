Украинские войска обстреляли Горловку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по Горловке
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Украинские войска в воскресенье выпустили 13 снарядов, в том числе кассетных, "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.15 (совпадает с мск) - населённый пункт Катериновка - населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 15.25 - населённый пункт Катериновка - населённый пункт Горловка (Центрально-Городской и Никитовский районы): четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, по данным представительства, с 15.40 до 18.15 воскресенья украинские войска выпустили по Горловке ещё шесть "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе два кассетных.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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