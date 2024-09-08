https://ria.ru/20240908/novogrodovka-1971372091.html

Российские военные освободили Новогродовку в ДНР

Российские военные освободили Новогродовку в ДНР - РИА Новости, 08.09.2024

Российские военные освободили Новогродовку в ДНР

Подразделения группировки "Центр" освободили Новогродовку в ДНР, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T10:47

2024-09-08T10:47

2024-09-08T11:43

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" освободили Новогродовку в ДНР, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны."В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новогродовка", — отметили в ведомстве.Накануне группировка "Центр" освободила село Калиново в ДНР. Оно расположено к востоку от Селидово. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово.В последние месяцы российские военные увеличили скорость освобождения территории ДНР. Как заявлял 2 сентября президент Владимир Путин, Вооруженные силы сейчас продвигаются темпами, которых "у нас давно не было".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240908/udar-1971371896.html

донецкая народная республика

россия

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Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

донецкая народная республика, россия