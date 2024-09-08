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Российские военные освободили Новогродовку в ДНР - РИА Новости, 08.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:47 08.09.2024 (обновлено: 11:43 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/novogrodovka-1971372091.html
Российские военные освободили Новогродовку в ДНР
Российские военные освободили Новогродовку в ДНР - РИА Новости, 08.09.2024
Российские военные освободили Новогродовку в ДНР
Подразделения группировки "Центр" освободили Новогродовку в ДНР, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:47
2024-09-08T11:43
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" освободили Новогродовку в ДНР, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны."В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новогродовка", — отметили в ведомстве.Накануне группировка "Центр" освободила село Калиново в ДНР. Оно расположено к востоку от Селидово. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово.В последние месяцы российские военные увеличили скорость освобождения территории ДНР. Как заявлял 2 сентября президент Владимир Путин, Вооруженные силы сейчас продвигаются темпами, которых "у нас давно не было".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия
Российские военные освободили Новогродовку в ДНР

Группировка войск "Центр" освободила Новогродовку в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки
Военнослужащий артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" освободили Новогродовку в ДНР, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны.
«
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новогродовка", — отметили в ведомстве.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила Новогродовку в ДНР
Группировка войск Центр освободила Новогродовку в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила Новогродовку в ДНР

Новогродовка (Красноармейское направление) — город, расположенный на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск (украинское название — Покровск) — один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР. Помимо этого, армия получит возможность вести наступление в тыл Кураховской группировке ВСУ.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Накануне группировка "Центр" освободила село Калиново в ДНР. Оно расположено к востоку от Селидово. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово.
В последние месяцы российские военные увеличили скорость освобождения территории ДНР. Как заявлял 2 сентября президент Владимир Путин, Вооруженные силы сейчас продвигаются темпами, которых "у нас давно не было".
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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