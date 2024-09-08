Российские военные освободили Новогродовку в ДНР
Группировка войск "Центр" освободила Новогродовку в ДНР
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" освободили Новогродовку в ДНР, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны.
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"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новогродовка", — отметили в ведомстве.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила Новогродовку в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила Новогродовку в ДНР
Новогродовка (Красноармейское направление) — город, расположенный на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск (украинское название — Покровск) — один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР. Помимо этого, армия получит возможность вести наступление в тыл Кураховской группировке ВСУ.
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Накануне группировка "Центр" освободила село Калиново в ДНР. Оно расположено к востоку от Селидово. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово.
В последние месяцы российские военные увеличили скорость освобождения территории ДНР. Как заявлял 2 сентября президент Владимир Путин, Вооруженные силы сейчас продвигаются темпами, которых "у нас давно не было".