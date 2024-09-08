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В ОП призвали наблюдателей от партий не придумывать нарушения - РИА Новости, 08.09.2024
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14:59 08.09.2024
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В ОП призвали наблюдателей от партий не придумывать нарушения
В ОП призвали наблюдателей от партий не придумывать нарушения - РИА Новости, 08.09.2024
В ОП призвали наблюдателей от партий не придумывать нарушения
Руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев на брифинге в ситуационном центре ОП РФ призвал наблюдателей от... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T14:59
2024-09-08T14:59
политика
россия
забайкальский край
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
выборы
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев на брифинге в ситуационном центре ОП РФ призвал наблюдателей от политических партий не придумывать нарушения, если их нет. "Коллеги из политических партий, это очень важный момент, если нарушений нет, не надо их пытаться придумывать", - сказал Григорьев. По его словам, в Забайкальском крае наблюдатели от одной из партий принуждали писать заявления о нарушениях. Он привел пример, когда предлагали обвинить пожилого избирателя в подлоге, в вбросе бюллетеней. "Будем все это, конечно, проверять", - добавил Григорьев. "Давайте, наверное, все-таки к процедуре наблюдения, общественного контроля за выборами подходить, исходя из юридического законодательства, и не нарушать при этом моральные нормы", - сказал Григорьев.
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политика, россия, забайкальский край, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), выборы, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Забайкальский край, Максим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии), Выборы, Выборы в России — 2024
В ОП призвали наблюдателей от партий не придумывать нарушения

ОП России призвала наблюдателей от партий не придумывать нарушения, если их нет

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевГолосование на участке №3420 на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участке №3420 на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Голосование на участке №3420 на выборах депутатов Мосгордумы
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев на брифинге в ситуационном центре ОП РФ призвал наблюдателей от политических партий не придумывать нарушения, если их нет.
«
"Коллеги из политических партий, это очень важный момент, если нарушений нет, не надо их пытаться придумывать", - сказал Григорьев.
По его словам, в Забайкальском крае наблюдатели от одной из партий принуждали писать заявления о нарушениях. Он привел пример, когда предлагали обвинить пожилого избирателя в подлоге, в вбросе бюллетеней. "Будем все это, конечно, проверять", - добавил Григорьев.
"Давайте, наверное, все-таки к процедуре наблюдения, общественного контроля за выборами подходить, исходя из юридического законодательства, и не нарушать при этом моральные нормы", - сказал Григорьев.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
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ПолитикаРоссияЗабайкальский крайМаксим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии)ВыборыВыборы в России — 2024
 
 
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