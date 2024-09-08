https://ria.ru/20240908/nabljudateli-1971417190.html

В ОП призвали наблюдателей от партий не придумывать нарушения

В ОП призвали наблюдателей от партий не придумывать нарушения - РИА Новости, 08.09.2024

В ОП призвали наблюдателей от партий не придумывать нарушения

Руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев на брифинге в ситуационном центре ОП РФ призвал наблюдателей от... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T14:59

2024-09-08T14:59

2024-09-08T14:59

политика

россия

забайкальский край

максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)

выборы

выборы в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971364848_0:119:3072:1847_1920x0_80_0_0_afaf502640237d96a4d25b74dc769222.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев на брифинге в ситуационном центре ОП РФ призвал наблюдателей от политических партий не придумывать нарушения, если их нет. "Коллеги из политических партий, это очень важный момент, если нарушений нет, не надо их пытаться придумывать", - сказал Григорьев. По его словам, в Забайкальском крае наблюдатели от одной из партий принуждали писать заявления о нарушениях. Он привел пример, когда предлагали обвинить пожилого избирателя в подлоге, в вбросе бюллетеней. "Будем все это, конечно, проверять", - добавил Григорьев. "Давайте, наверное, все-таки к процедуре наблюдения, общественного контроля за выборами подходить, исходя из юридического законодательства, и не нарушать при этом моральные нормы", - сказал Григорьев.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

россия

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, забайкальский край, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), выборы, выборы в россии — 2024