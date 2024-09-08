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Полиция на Кубани проверит информацию о мужчине, избившем подростка - РИА Новости, 08.09.2024
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22:31 08.09.2024
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Полиция на Кубани проверит информацию о мужчине, избившем подростка
Полиция на Кубани проверит информацию о мужчине, избившем подростка - РИА Новости, 08.09.2024
Полиция на Кубани проверит информацию о мужчине, избившем подростка
Кубанские полицейские проверяют информацию о мужчине, который нанес телесные повреждения 17-летнему подростку, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T22:31
2024-09-08T22:31
происшествия
краснодар
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СОЧИ, 8 сен – РИА Новости. Кубанские полицейские проверяют информацию о мужчине, который нанес телесные повреждения 17-летнему подростку, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. ЧП произошло в кубанском поселке Знаменский. Правоохранителям в Краснодаре поступило сообщение, что в одном из садовнических товариществ водитель иномарки избил семнадцатилетнего подростка, который, с его слов, пытался предотвратить приставания взрослого к несовершеннолетней девочке. Юноше пришлось обратиться к медикам. Кроме прочего, агрессор устроил ДТП, повредив забор чужого дома. "В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе с учётом опубликованных в сети интернет сведений", - говорится в Telegram-канале полиции края. Уточняется, что заявлений от родителей девочки, которой мужчина якобы оказывал недвусмысленные знаки внимания, не поступало.
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происшествия, краснодар
Происшествия, Краснодар
Полиция на Кубани проверит информацию о мужчине, избившем подростка

На Кубани проверят мужчину, который избил подростка и якобы приставал к девочке

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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СОЧИ, 8 сен – РИА Новости. Кубанские полицейские проверяют информацию о мужчине, который нанес телесные повреждения 17-летнему подростку, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
ЧП произошло в кубанском поселке Знаменский. Правоохранителям в Краснодаре поступило сообщение, что в одном из садовнических товариществ водитель иномарки избил семнадцатилетнего подростка, который, с его слов, пытался предотвратить приставания взрослого к несовершеннолетней девочке. Юноше пришлось обратиться к медикам. Кроме прочего, агрессор устроил ДТП, повредив забор чужого дома.
«
"В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе с учётом опубликованных в сети интернет сведений", - говорится в Telegram-канале полиции края.
Уточняется, что заявлений от родителей девочки, которой мужчина якобы оказывал недвусмысленные знаки внимания, не поступало.
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