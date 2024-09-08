https://ria.ru/20240908/muzhchina-1971486652.html

Полиция на Кубани проверит информацию о мужчине, избившем подростка

Полиция на Кубани проверит информацию о мужчине, избившем подростка - РИА Новости, 08.09.2024

Полиция на Кубани проверит информацию о мужчине, избившем подростка

Кубанские полицейские проверяют информацию о мужчине, который нанес телесные повреждения 17-летнему подростку, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T22:31

2024-09-08T22:31

2024-09-08T22:31

происшествия

краснодар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961778185_0:523:2605:1989_1920x0_80_0_0_3e77f1ca18d5fe06512ec033dfdc8758.jpg

СОЧИ, 8 сен – РИА Новости. Кубанские полицейские проверяют информацию о мужчине, который нанес телесные повреждения 17-летнему подростку, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. ЧП произошло в кубанском поселке Знаменский. Правоохранителям в Краснодаре поступило сообщение, что в одном из садовнических товариществ водитель иномарки избил семнадцатилетнего подростка, который, с его слов, пытался предотвратить приставания взрослого к несовершеннолетней девочке. Юноше пришлось обратиться к медикам. Кроме прочего, агрессор устроил ДТП, повредив забор чужого дома. "В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе с учётом опубликованных в сети интернет сведений", - говорится в Telegram-канале полиции края. Уточняется, что заявлений от родителей девочки, которой мужчина якобы оказывал недвусмысленные знаки внимания, не поступало.

https://ria.ru/20240814/delo-1966189179.html

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодар