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Собянин назвал число москвичей, впервые пришедших на выборы
Собянин назвал число москвичей, впервые пришедших на выборы - РИА Новости, 08.09.2024
Собянин назвал число москвичей, впервые пришедших на выборы
Около 1,5 миллиона москвичей впервые пришли на выборы Московской городской думы, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по предварительным итогам... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T22:18
2024-09-08T22:18
2024-09-08T22:18
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сергей собянин
дмитрий медведев
московская городская дума
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Около 1,5 миллиона москвичей впервые пришли на выборы Московской городской думы, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по предварительным итогам Единого дня голосования с председателем партии Дмитрием Медведевым. "Около полутора миллионов москвичей пришли впервые на выборы Московской городской думы. Я, конечно, благодарен москвичам за такую активность по выборам региональных и местных властей", - сказал Собянин. Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Собянин назвал число москвичей, впервые пришедших на выборы
Собянин: около 1,5 млн москвичей впервые пришли на выборы Мосгордумы