https://ria.ru/20240908/moskva-1971465119.html

Серьезных замечаний на выборах в Москве не было

Серьезных замечаний на выборах в Москве не было - РИА Новости, 08.09.2024

Серьезных замечаний на выборах в Москве не было

Никаких серьезных поводов, дискредитирующих выборы, в ходе Единого дня голосования нет, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T20:15

2024-09-08T20:15

2024-09-08T20:45

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Никаких серьезных поводов, дискредитирующих выборы, в ходе Единого дня голосования нет, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова."Мы хотели разобрать конкретные фейки, опровергать информацию, ложную, дискредитирующую выборы… Практически такого нет, это такие незначительные вещи, на которые не стоит тратить время… Никаких таких серьезных поводов нет, дискредитирующих выборы", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования в Единый день голосования.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избираются два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, идут довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах - выборы в заксобрания.

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Дарья Буймова

москва, политика, выборы в россии — 2024, россия, абакан, элла памфилова, госдума рф