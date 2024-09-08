https://ria.ru/20240908/moskva-1971465119.html
Серьезных замечаний на выборах в Москве не было
Серьезных замечаний на выборах в Москве не было - РИА Новости, 08.09.2024
Серьезных замечаний на выборах в Москве не было
Никаких серьезных поводов, дискредитирующих выборы, в ходе Единого дня голосования нет, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:15
2024-09-08T20:15
2024-09-08T20:45
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политика
выборы в россии — 2024
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элла памфилова
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Никаких серьезных поводов, дискредитирующих выборы, в ходе Единого дня голосования нет, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова."Мы хотели разобрать конкретные фейки, опровергать информацию, ложную, дискредитирующую выборы… Практически такого нет, это такие незначительные вещи, на которые не стоит тратить время… Никаких таких серьезных поводов нет, дискредитирующих выборы", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования в Единый день голосования.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избираются два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, идут довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах - выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, политика, выборы в россии — 2024, россия, абакан, элла памфилова, госдума рф
Москва, Политика, Выборы в России — 2024, Россия, Абакан, Элла Памфилова, Госдума РФ
Серьезных замечаний на выборах в Москве не было
Общественный штаб: замечаний, влияющих на голосование, в Москве не было