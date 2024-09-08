https://ria.ru/20240908/moskalkova-1971459857.html
Москалькова рассказала о взаимодействии с омбудсменами
Москалькова рассказала о взаимодействии с омбудсменами - РИА Новости, 08.09.2024
Москалькова рассказала о взаимодействии с омбудсменами
Благодаря взаимодействию ЦИК РФ, органов власти, Общественной палаты, СПЧ и российских омбудсменов удалось обеспечить высокий уровень защиты избирательных прав... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:50
2024-09-08T19:50
2024-09-08T19:50
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Благодаря взаимодействию ЦИК РФ, органов власти, Общественной палаты, СПЧ и российских омбудсменов удалось обеспечить высокий уровень защиты избирательных прав граждан, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале. "Благодаря синергии ЦИК России, органов власти, Общественной палаты, СПЧ и уполномоченных по правам человека удалось обеспечить высокий уровень защиты избирательных прав граждан", - написала Москалькова. Федеральный омбудсмен также отметила, что ее аппарат постоянно обменивался информацией с региональными уполномоченными. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избираются два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, идут довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах - выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240908/vybory-1971454605.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, здоровье - общество, россия, абакан, анадырь, татьяна москалькова, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Здоровье - Общество, Россия, Абакан, Анадырь, Татьяна Москалькова, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
Москалькова рассказала о взаимодействии с омбудсменами
Москалькова: ЦИК, СПЧ, ОП, омбудсмены обеспечили защиту прав граждан