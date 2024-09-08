Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала о взаимодействии с омбудсменами - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:50 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/moskalkova-1971459857.html
Москалькова рассказала о взаимодействии с омбудсменами
Москалькова рассказала о взаимодействии с омбудсменами - РИА Новости, 08.09.2024
Москалькова рассказала о взаимодействии с омбудсменами
Благодаря взаимодействию ЦИК РФ, органов власти, Общественной палаты, СПЧ и российских омбудсменов удалось обеспечить высокий уровень защиты избирательных прав... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:50
2024-09-08T19:50
политика
здоровье - общество
россия
абакан
анадырь
татьяна москалькова
госдума рф
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861808425_0:96:2448:1474_1920x0_80_0_0_8e748608a2fb265ec005b6ee3f6aa088.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Благодаря взаимодействию ЦИК РФ, органов власти, Общественной палаты, СПЧ и российских омбудсменов удалось обеспечить высокий уровень защиты избирательных прав граждан, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале. "Благодаря синергии ЦИК России, органов власти, Общественной палаты, СПЧ и уполномоченных по правам человека удалось обеспечить высокий уровень защиты избирательных прав граждан", - написала Москалькова. Федеральный омбудсмен также отметила, что ее аппарат постоянно обменивался информацией с региональными уполномоченными. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избираются два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, идут довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах - выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240908/vybory-1971454605.html
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
россия
абакан
анадырь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861808425_108:0:2280:1629_1920x0_80_0_0_55a709c092335c9b4a0daaddca1684b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, здоровье - общество, россия, абакан, анадырь, татьяна москалькова, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Здоровье - Общество, Россия, Абакан, Анадырь, Татьяна Москалькова, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
Москалькова рассказала о взаимодействии с омбудсменами

Москалькова: ЦИК, СПЧ, ОП, омбудсмены обеспечили защиту прав граждан

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Благодаря взаимодействию ЦИК РФ, органов власти, Общественной палаты, СПЧ и российских омбудсменов удалось обеспечить высокий уровень защиты избирательных прав граждан, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.
"Благодаря синергии ЦИК России, органов власти, Общественной палаты, СПЧ и уполномоченных по правам человека удалось обеспечить высокий уровень защиты избирательных прав граждан", - написала Москалькова.
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
В ЦИК рассказали о противодействии западному вмешательству в выборы
Вчера, 19:14
Федеральный омбудсмен также отметила, что ее аппарат постоянно обменивался информацией с региональными уполномоченными.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избираются два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, идут довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах - выборы в заксобрания.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаЗдоровье - ОбществоРоссияАбаканАнадырьТатьяна МоскальковаГосдума РФВыборы в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала