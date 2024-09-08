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Жители приграничья активно участвуют в выборах, заявила Москалькова - РИА Новости, 08.09.2024
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13:43 08.09.2024 (обновлено: 13:54 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/moskalkova-1971403201.html
Жители приграничья активно участвуют в выборах, заявила Москалькова
Жители приграничья активно участвуют в выборах, заявила Москалькова - РИА Новости, 08.09.2024
Жители приграничья активно участвуют в выборах, заявила Москалькова
Жители приграничных регионов активно участвуют в выборах, это лучший показатель настоящего гражданского мужества, заявила Уполномоченный по правам человека в РФ РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T13:43
2024-09-08T13:54
политика
россия
татьяна москалькова
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Жители приграничных регионов активно участвуют в выборах, это лучший показатель настоящего гражданского мужества, заявила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале."Жители приграничных регионов активно участвуют в выборах. Высокая явка - лучший показатель настоящего гражданского мужества", - написала она.Москалькова добавила, что постоянно находится на связи с омбудсменами приграничных регионов, голосование там проходит без нарушений."Постоянно на связи с уполномоченными по правам человека в приграничных регионах России. Для обеспечения безопасности избирателей в приграничье выборы проходят в особом порядке - с использованием дополнительных форм, включая голосование на придомовых территориях", - написала омбудсмен.По словам федерального омбудсмена, уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов объехал избирательные участки региона, в том числе в местах лишения свободы. Несмотря на то, что были угрозы провокаций, голосование проходит штатно, без нарушений."Брянская область. Как сообщил Вячеслав Тулупов, несмотря не сложную обстановку в приграничье, соблюдаются все нормы избирательного законодательства. Усилена безопасность голосующих и членов избирательных комиссий", - отметила Москалькова.Она добавила, что власти Белгородской области также делают все, чтобы избирательные права были полностью обеспечены.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240908/demeshin-1971402283.html
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политика, россия, татьяна москалькова, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Татьяна Москалькова, Выборы в России — 2024
Жители приграничья активно участвуют в выборах, заявила Москалькова

Москалькова: высокая явка в приграничье говорит о гражданском мужестве россиян

© РИА Новости / Илья ПиталевТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Жители приграничных регионов активно участвуют в выборах, это лучший показатель настоящего гражданского мужества, заявила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.
"Жители приграничных регионов активно участвуют в выборах. Высокая явка - лучший показатель настоящего гражданского мужества", - написала она.
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Москалькова добавила, что постоянно находится на связи с омбудсменами приграничных регионов, голосование там проходит без нарушений.
"Постоянно на связи с уполномоченными по правам человека в приграничных регионах России. Для обеспечения безопасности избирателей в приграничье выборы проходят в особом порядке - с использованием дополнительных форм, включая голосование на придомовых территориях", - написала омбудсмен.
По словам федерального омбудсмена, уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов объехал избирательные участки региона, в том числе в местах лишения свободы. Несмотря на то, что были угрозы провокаций, голосование проходит штатно, без нарушений.
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"Брянская область. Как сообщил Вячеслав Тулупов, несмотря не сложную обстановку в приграничье, соблюдаются все нормы избирательного законодательства. Усилена безопасность голосующих и членов избирательных комиссий", - отметила Москалькова.
Она добавила, что власти Белгородской области также делают все, чтобы избирательные права были полностью обеспечены.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
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