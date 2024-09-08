https://ria.ru/20240908/moskalkova-1971403201.html

Жители приграничья активно участвуют в выборах, заявила Москалькова

Жители приграничья активно участвуют в выборах, заявила Москалькова - РИА Новости, 08.09.2024

Жители приграничья активно участвуют в выборах, заявила Москалькова

Жители приграничных регионов активно участвуют в выборах, это лучший показатель настоящего гражданского мужества, заявила Уполномоченный по правам человека в РФ РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T13:43

2024-09-08T13:43

2024-09-08T13:54

политика

россия

татьяна москалькова

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Жители приграничных регионов активно участвуют в выборах, это лучший показатель настоящего гражданского мужества, заявила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале."Жители приграничных регионов активно участвуют в выборах. Высокая явка - лучший показатель настоящего гражданского мужества", - написала она.Москалькова добавила, что постоянно находится на связи с омбудсменами приграничных регионов, голосование там проходит без нарушений."Постоянно на связи с уполномоченными по правам человека в приграничных регионах России. Для обеспечения безопасности избирателей в приграничье выборы проходят в особом порядке - с использованием дополнительных форм, включая голосование на придомовых территориях", - написала омбудсмен.По словам федерального омбудсмена, уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов объехал избирательные участки региона, в том числе в местах лишения свободы. Несмотря на то, что были угрозы провокаций, голосование проходит штатно, без нарушений."Брянская область. Как сообщил Вячеслав Тулупов, несмотря не сложную обстановку в приграничье, соблюдаются все нормы избирательного законодательства. Усилена безопасность голосующих и членов избирательных комиссий", - отметила Москалькова.Она добавила, что власти Белгородской области также делают все, чтобы избирательные права были полностью обеспечены.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, татьяна москалькова, выборы в россии — 2024