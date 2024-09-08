https://ria.ru/20240908/mosgorduma-1971485106.html

Гендиректор зоопарка Акулова лидирует в 43 округе в Мосгордуму по ДЭГ

Гендиректор зоопарка Акулова лидирует в 43 округе в Мосгордуму по ДЭГ - РИА Новости, 08.09.2024

Гендиректор зоопарка Акулова лидирует в 43 округе в Мосгордуму по ДЭГ

По предварительным данным электронного голосования в депутаты Мосгордумы по 43 округу лидирует гендиректор московского зоопарка Светлана Акулова, следует из... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T22:16

2024-09-08T22:16

2024-09-08T22:16

политика

москва

светлана акулова

московская городская дума

мосгоризбирком

единая россия

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По предварительным данным электронного голосования в депутаты Мосгордумы по 43 округу лидирует гендиректор московского зоопарка Светлана Акулова, следует из данных с результатами электронного голосования на экранах в Мосгоризбиркоме. "ИО номер 43, Акулова С.В., Единая Россия, 53,03%", - говорится в данных. Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00 Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, москва, светлана акулова, московская городская дума, мосгоризбирком, единая россия, выборы в россии — 2024