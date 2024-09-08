https://ria.ru/20240908/mosgorduma-1971485106.html
Гендиректор зоопарка Акулова лидирует в 43 округе в Мосгордуму по ДЭГ
Гендиректор зоопарка Акулова лидирует в 43 округе в Мосгордуму по ДЭГ - РИА Новости, 08.09.2024
Гендиректор зоопарка Акулова лидирует в 43 округе в Мосгордуму по ДЭГ
По предварительным данным электронного голосования в депутаты Мосгордумы по 43 округу лидирует гендиректор московского зоопарка Светлана Акулова, следует из... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T22:16
2024-09-08T22:16
2024-09-08T22:16
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москва
светлана акулова
московская городская дума
мосгоризбирком
единая россия
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По предварительным данным электронного голосования в депутаты Мосгордумы по 43 округу лидирует гендиректор московского зоопарка Светлана Акулова, следует из данных с результатами электронного голосования на экранах в Мосгоризбиркоме. "ИО номер 43, Акулова С.В., Единая Россия, 53,03%", - говорится в данных. Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00 Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, светлана акулова, московская городская дума, мосгоризбирком, единая россия, выборы в россии — 2024
Политика, Москва, Светлана Акулова, Московская городская дума, Мосгоризбирком, Единая Россия, Выборы в России — 2024
Гендиректор зоопарка Акулова лидирует в 43 округе в Мосгордуму по ДЭГ
Гендиректор зоопарка лидирует на выборах в Мосгордуму по 43 округу по ДЭГ