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Гендиректор зоопарка Акулова лидирует в 43 округе в Мосгордуму по ДЭГ - РИА Новости, 08.09.2024
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22:16 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/mosgorduma-1971485106.html
Гендиректор зоопарка Акулова лидирует в 43 округе в Мосгордуму по ДЭГ
Гендиректор зоопарка Акулова лидирует в 43 округе в Мосгордуму по ДЭГ - РИА Новости, 08.09.2024
Гендиректор зоопарка Акулова лидирует в 43 округе в Мосгордуму по ДЭГ
По предварительным данным электронного голосования в депутаты Мосгордумы по 43 округу лидирует гендиректор московского зоопарка Светлана Акулова, следует из... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T22:16
2024-09-08T22:16
политика
москва
светлана акулова
московская городская дума
мосгоризбирком
единая россия
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По предварительным данным электронного голосования в депутаты Мосгордумы по 43 округу лидирует гендиректор московского зоопарка Светлана Акулова, следует из данных с результатами электронного голосования на экранах в Мосгоризбиркоме. "ИО номер 43, Акулова С.В., Единая Россия, 53,03%", - говорится в данных. Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00 Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.
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политика, москва, светлана акулова, московская городская дума, мосгоризбирком, единая россия, выборы в россии — 2024
Политика, Москва, Светлана Акулова, Московская городская дума, Мосгоризбирком, Единая Россия, Выборы в России — 2024
Гендиректор зоопарка Акулова лидирует в 43 округе в Мосгордуму по ДЭГ

Гендиректор зоопарка лидирует на выборах в Мосгордуму по 43 округу по ДЭГ

© Фото : пресс-служба Московского зоопаркаАкулова Светлана Владимировна, генеральный директор Московского зоопарка
Акулова Светлана Владимировна, генеральный директор Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : пресс-служба Московского зоопарка
Акулова Светлана Владимировна, генеральный директор Московского зоопарка. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По предварительным данным электронного голосования в депутаты Мосгордумы по 43 округу лидирует гендиректор московского зоопарка Светлана Акулова, следует из данных с результатами электронного голосования на экранах в Мосгоризбиркоме.
"ИО номер 43, Акулова С.В., Единая Россия, 53,03%", - говорится в данных.
Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00 Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаМоскваСветлана АкуловаМосковская городская думаМосгоризбиркомЕдиная РоссияВыборы в России — 2024
 
 
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