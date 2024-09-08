Миронов проголосовал на выборах в Мосгордуму
Лидер партии СРЗП Миронов проголосовал на выборах в Мосгордуму
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов голосует на выборах в Московскую городскую думу на избирательном участке в гимназии №1520 им. Капцовых в Москве. 8 сентября 2024
Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов голосует на выборах в Московскую городскую думу на избирательном участке в гимназии №1520 им. Капцовых в Москве. 8 сентября 2024
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов проголосовал на выборах депутатов в Мосгордуму, передает корреспондент РИА Новости.
Парламентарий голосовал на избирательном участке №73 в ГБОУ гимназия № 1520 им. Капцовых.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.