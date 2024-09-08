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Миронов проголосовал на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 08.09.2024
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12:51 08.09.2024 (обновлено: 14:06 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/mironov-1971392887.html
Миронов проголосовал на выборах в Мосгордуму
Миронов проголосовал на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 08.09.2024
Миронов проголосовал на выборах в Мосгордуму
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов проголосовал на выборах депутатов в Мосгордуму, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T12:51
2024-09-08T14:06
политика
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абакан
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сергей миронов
госдума рф
выборы в россии — 2024
московская городская дума
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов проголосовал на выборах депутатов в Мосгордуму, передает корреспондент РИА Новости. Парламентарий голосовал на избирательном участке №73 в ГБОУ гимназия № 1520 им. Капцовых. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.
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политика, россия, абакан, анадырь, сергей миронов, госдума рф, выборы в россии — 2024, московская городская дума
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Сергей Миронов, Госдума РФ, Выборы в России — 2024, Московская городская дума
Миронов проголосовал на выборах в Мосгордуму

Лидер партии СРЗП Миронов проголосовал на выборах в Мосгордуму

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов голосует на выборах в Московскую городскую думу на избирательном участке в гимназии №1520 им. Капцовых в Москве. 8 сентября 2024
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов голосует на выборах в Московскую городскую думу на избирательном участке в гимназии №1520 им. Капцовых в Москве. 8 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов голосует на выборах в Московскую городскую думу на избирательном участке в гимназии №1520 им. Капцовых в Москве. 8 сентября 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов проголосовал на выборах депутатов в Мосгордуму, передает корреспондент РИА Новости.
Парламентарий голосовал на избирательном участке №73 в ГБОУ гимназия № 1520 им. Капцовых.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.
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ПолитикаРоссияАбаканАнадырьСергей МироновГосдума РФВыборы в России — 2024Московская городская дума
 
 
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