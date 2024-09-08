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Медведев оценил систему предварительного голосования в ЕР - РИА Новости, 08.09.2024
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22:07 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/medvedev-1971484296.html
Медведев оценил систему предварительного голосования в ЕР
Медведев оценил систему предварительного голосования в ЕР - РИА Новости, 08.09.2024
Медведев оценил систему предварительного голосования в ЕР
Система предварительного и итогового голосования, которую создала "Единая Россия", показала свою конкурентоспособность, сообщил председатель партии Дмитрий... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T22:07
2024-09-08T22:07
политика
дмитрий медведев
единая россия
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Система предварительного и итогового голосования, которую создала "Единая Россия", показала свою конкурентоспособность, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев. "Та система, которую мы создали за последние годы, предварительное голосование или уже окончательное голосование, оно показало свою конкурентоспособность", - сказал Медведев в ходе подведения предварительных итогов ЕДГ-2024 в Центральном исполкоме "Единой России". Он отметил, что люди, которые принимают участие в предварительном голосовании, потом голосуют за кандидатов "Единой России" в ходе полноценных настоящих выборов. "Мне кажется, это очень и очень важно", - добавил Медведев.
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политика, дмитрий медведев, единая россия, выборы в россии — 2024
Политика, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Выборы в России — 2024
Медведев оценил систему предварительного голосования в ЕР

Медведев: система предварительных выборов в ЕР показала конкурентоспособность

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Эмблема партии "Единая Россия" . Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Система предварительного и итогового голосования, которую создала "Единая Россия", показала свою конкурентоспособность, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.
"Та система, которую мы создали за последние годы, предварительное голосование или уже окончательное голосование, оно показало свою конкурентоспособность", - сказал Медведев в ходе подведения предварительных итогов ЕДГ-2024 в Центральном исполкоме "Единой России".
Он отметил, что люди, которые принимают участие в предварительном голосовании, потом голосуют за кандидатов "Единой России" в ходе полноценных настоящих выборов.
"Мне кажется, это очень и очень важно", - добавил Медведев.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
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ПолитикаДмитрий МедведевЕдиная РоссияВыборы в России — 2024
 
 
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