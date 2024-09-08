https://ria.ru/20240908/medvedev-1971484296.html

Медведев оценил систему предварительного голосования в ЕР

Медведев оценил систему предварительного голосования в ЕР - РИА Новости, 08.09.2024

Медведев оценил систему предварительного голосования в ЕР

Система предварительного и итогового голосования, которую создала "Единая Россия", показала свою конкурентоспособность, сообщил председатель партии Дмитрий... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T22:07

2024-09-08T22:07

2024-09-08T22:07

политика

дмитрий медведев

единая россия

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Система предварительного и итогового голосования, которую создала "Единая Россия", показала свою конкурентоспособность, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев. "Та система, которую мы создали за последние годы, предварительное голосование или уже окончательное голосование, оно показало свою конкурентоспособность", - сказал Медведев в ходе подведения предварительных итогов ЕДГ-2024 в Центральном исполкоме "Единой России". Он отметил, что люди, которые принимают участие в предварительном голосовании, потом голосуют за кандидатов "Единой России" в ходе полноценных настоящих выборов. "Мне кажется, это очень и очень важно", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, дмитрий медведев, единая россия, выборы в россии — 2024