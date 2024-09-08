https://ria.ru/20240908/medvedev-1971484296.html
Медведев оценил систему предварительного голосования в ЕР
Медведев оценил систему предварительного голосования в ЕР - РИА Новости, 08.09.2024
Медведев оценил систему предварительного голосования в ЕР
Система предварительного и итогового голосования, которую создала "Единая Россия", показала свою конкурентоспособность, сообщил председатель партии Дмитрий... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T22:07
2024-09-08T22:07
2024-09-08T22:07
политика
дмитрий медведев
единая россия
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Система предварительного и итогового голосования, которую создала "Единая Россия", показала свою конкурентоспособность, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев. "Та система, которую мы создали за последние годы, предварительное голосование или уже окончательное голосование, оно показало свою конкурентоспособность", - сказал Медведев в ходе подведения предварительных итогов ЕДГ-2024 в Центральном исполкоме "Единой России". Он отметил, что люди, которые принимают участие в предварительном голосовании, потом голосуют за кандидатов "Единой России" в ходе полноценных настоящих выборов. "Мне кажется, это очень и очень важно", - добавил Медведев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий медведев, единая россия, выборы в россии — 2024
Политика, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Выборы в России — 2024
Медведев оценил систему предварительного голосования в ЕР
Медведев: система предварительных выборов в ЕР показала конкурентоспособность
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Система предварительного и итогового голосования, которую создала "Единая Россия", показала свою конкурентоспособность, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.
"Та система, которую мы создали за последние годы, предварительное голосование или уже окончательное голосование, оно показало свою конкурентоспособность", - сказал Медведев в ходе подведения предварительных итогов ЕДГ-2024 в Центральном исполкоме "Единой России".
Он отметил, что люди, которые принимают участие в предварительном голосовании, потом голосуют за кандидатов "Единой России" в ходе полноценных настоящих выборов.
"Мне кажется, это очень и очень важно", - добавил Медведев.