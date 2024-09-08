https://ria.ru/20240908/medvedev-1971479538.html
В Москве всегда сложный политический ландшафт, заявил Медведев
В Москве всегда сложный политический ландшафт, заявил Медведев - РИА Новости, 08.09.2024
В Москве всегда сложный политический ландшафт, заявил Медведев
Сложный политический ландшафт всегда наблюдается в Москве, поэтому то доверие, которое москвичи проявили к "Единой России", приятно, заявил председатель "Единой РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:31
2024-09-08T21:31
2024-09-08T22:02
москва
единая россия
политика
дмитрий медведев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сложный политический ландшафт всегда наблюдается в Москве, поэтому то доверие, которое москвичи проявили к "Единой России", приятно, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев во время видеоконференцсвязи с региональными отделениями партии по предварительным итогам Единого дня голосования-2024."В столице всегда очень сложный политический ландшафт, это традиционно для крупных городов. И вот такое доверие, которое продемонстрировали москвичи к представителям, кандидатам "Единой России", приятно безусловно", - сказал Медведев."Не могу не согласиться с вами и в том, что касается новых форм голосования. Прежде всего, это просто удобно. И на самом деле, если в начале были какие-то сомнения, возникали, может быть, даже какие-то шероховатости, то сейчас это все работает в целом как часы, позволяет быстро обрабатывать голоса, которые отданы за того или иного кандидата, и быстро получать результат", - сказал Медведев.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, единая россия, политика, дмитрий медведев
Москва, Единая Россия, Политика, Дмитрий Медведев
В Москве всегда сложный политический ландшафт, заявил Медведев
Медведев: система голосования в Москве работает как часы
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сложный политический ландшафт всегда наблюдается в Москве, поэтому то доверие, которое москвичи проявили к "Единой России", приятно, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев во время видеоконференцсвязи с региональными отделениями партии по предварительным итогам Единого дня голосования-2024.
"В столице всегда очень сложный политический ландшафт, это традиционно для крупных городов. И вот такое доверие, которое продемонстрировали москвичи к представителям, кандидатам "Единой России", приятно безусловно", - сказал Медведев.
"Не могу не согласиться с вами и в том, что касается новых форм голосования. Прежде всего, это просто удобно. И на самом деле, если в начале были какие-то сомнения, возникали, может быть, даже какие-то шероховатости, то сейчас это все работает в целом как часы, позволяет быстро обрабатывать голоса, которые отданы за того или иного кандидата, и быстро получать результат", - сказал Медведев.