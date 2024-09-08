https://ria.ru/20240908/masyalkov-1971471126.html
В Сочи отметили роль Маслякова в развитии города
В Сочи отметили роль Маслякова в развитии города - РИА Новости, 08.09.2024
В Сочи отметили роль Маслякова в развитии города
Скончавшийся телеведущий, который являлся почётным гражданином города Сочи, сделал курорт одним из главных центров развития КВН, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:44
2024-09-08T20:44
2024-09-08T20:44
сочи
свердловск
екатеринбург
александр масляков
квн
умер александр масляков
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СОЧИ, 8 сен – РИА Новости. Скончавшийся телеведущий, который являлся почётным гражданином города Сочи, сделал курорт одним из главных центров развития КВН, сообщили в пресс-службе городского собрания. Ранее Telegram-канал КВН сообщил о смерти советского и российского телеведущего Александра Маслякова. Он скончался на 83-м году жизни. Как пояснили в горсобрании, Масляков был почётным гражданином Сочи. "Легендарный телеведущий с неподражаемым чувством юмора внес большой вклад в развитие культурного пространства нашей страны, сохранение и приумножение лучших традиций отечественного телевидения. Во многом благодаря Александру Маслякову Сочи стал одним из главных центров развития КВН. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Александра Васильевича. Искренне разделяем боль и горечь потери, желаем мужества и стойкости духа в это тяжелое скорбное время", - говорится в Telegram-канале городского собрания Сочи. Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (ныне — Екатеринбург). В 1964-м, будучи студентом Московского института инженеров транспорта, начал работать на телевидении. Был ведущим многих программ, в том числе "Клуб веселых и находчивых", "Алло, мы ищем таланты!" и "Веселые ребята". Впоследствии Масляков стал руководителем и режиссером телевизионной игры "КВН", президентом Международного союза "КВН" и телевизионного творческого объединения "АМиК", которое производит эту программу. Телеведущий получил множество наград, в 1994 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств России. Масляков также был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".
https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, свердловск, екатеринбург, александр масляков, квн, умер александр масляков
Сочи, Свердловск, Екатеринбург, Александр Масляков, КВН, Умер Александр Масляков
В Сочи отметили роль Маслякова в развитии города
Горсобрание Сочи: Масляков сделал курорт одним из главных центров развития КВН
СОЧИ, 8 сен – РИА Новости. Скончавшийся телеведущий, который являлся почётным гражданином города Сочи, сделал курорт одним из главных центров развития КВН, сообщили в пресс-службе городского собрания.
Ранее Telegram-канал КВН сообщил о смерти советского и российского телеведущего Александра Маслякова. Он скончался на 83-м году жизни. Как пояснили в горсобрании, Масляков был почётным гражданином Сочи.
"Легендарный телеведущий с неподражаемым чувством юмора внес большой вклад в развитие культурного пространства нашей страны, сохранение и приумножение лучших традиций отечественного телевидения. Во многом благодаря Александру Маслякову Сочи стал одним из главных центров развития КВН. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Александра Васильевича. Искренне разделяем боль и горечь потери, желаем мужества и стойкости духа в это тяжелое скорбное время", - говорится в Telegram-канале городского собрания Сочи.
Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске
(ныне — Екатеринбург
). В 1964-м, будучи студентом Московского института инженеров транспорта, начал работать на телевидении. Был ведущим многих программ, в том числе "Клуб веселых и находчивых", "Алло, мы ищем таланты!" и "Веселые ребята".
Впоследствии Масляков стал руководителем и режиссером телевизионной игры "КВН", президентом Международного союза "КВН" и телевизионного творческого объединения "АМиК", которое производит эту программу.
Телеведущий получил множество наград, в 1994 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств России
. Масляков также был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".