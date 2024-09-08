https://ria.ru/20240908/masyalkov-1971471126.html

В Сочи отметили роль Маслякова в развитии города

В Сочи отметили роль Маслякова в развитии города - РИА Новости, 08.09.2024

В Сочи отметили роль Маслякова в развитии города

Скончавшийся телеведущий, который являлся почётным гражданином города Сочи, сделал курорт одним из главных центров развития КВН, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T20:44

2024-09-08T20:44

2024-09-08T20:44

сочи

свердловск

екатеринбург

александр масляков

квн

умер александр масляков

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СОЧИ, 8 сен – РИА Новости. Скончавшийся телеведущий, который являлся почётным гражданином города Сочи, сделал курорт одним из главных центров развития КВН, сообщили в пресс-службе городского собрания. Ранее Telegram-канал КВН сообщил о смерти советского и российского телеведущего Александра Маслякова. Он скончался на 83-м году жизни. Как пояснили в горсобрании, Масляков был почётным гражданином Сочи. "Легендарный телеведущий с неподражаемым чувством юмора внес большой вклад в развитие культурного пространства нашей страны, сохранение и приумножение лучших традиций отечественного телевидения. Во многом благодаря Александру Маслякову Сочи стал одним из главных центров развития КВН. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Александра Васильевича. Искренне разделяем боль и горечь потери, желаем мужества и стойкости духа в это тяжелое скорбное время", - говорится в Telegram-канале городского собрания Сочи. Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (ныне — Екатеринбург). В 1964-м, будучи студентом Московского института инженеров транспорта, начал работать на телевидении. Был ведущим многих программ, в том числе "Клуб веселых и находчивых", "Алло, мы ищем таланты!" и "Веселые ребята". Впоследствии Масляков стал руководителем и режиссером телевизионной игры "КВН", президентом Международного союза "КВН" и телевизионного творческого объединения "АМиК", которое производит эту программу. Телеведущий получил множество наград, в 1994 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств России. Масляков также был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html

https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466863.html

сочи

свердловск

екатеринбург

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Дарья Буймова

сочи, свердловск, екатеринбург, александр масляков, квн, умер александр масляков