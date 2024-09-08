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Мизулина назвала Маслякова легендой отечественного телевидения - РИА Новости, 08.09.2024
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21:15 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971477475.html
Мизулина назвала Маслякова легендой отечественного телевидения
Мизулина назвала Маслякова легендой отечественного телевидения - РИА Новости, 08.09.2024
Мизулина назвала Маслякова легендой отечественного телевидения
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила о скончавшемся телеведущем Александре Маслякове, что он легенда отечественного телевидения,... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:15
2024-09-08T21:15
александр масляков
екатерина мизулина
квн
лига безопасного интернета
умер александр масляков
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила о скончавшемся телеведущем Александре Маслякове, что он легенда отечественного телевидения, воспитавший не одно поколение блестящих юмористов. Легендарный телеведущий КВН умер на 83-м году жизни в воскресенье. "Ушел из жизни Александр Масляков. Легенда нашего телевидения и создатель настоящей отечественной школы юмора и сатиры. Талант, который воспитал не одно поколение блестящих юмористов. У меня перед глазами сейчас пролетело все моё детство, ведь мы все - дети КВН. Искренние соболезнования семье. Светлая память", - написала она в своем Telegram-канале.
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александр масляков, екатерина мизулина, квн, лига безопасного интернета, умер александр масляков
Александр Масляков, Екатерина Мизулина, КВН, Лига безопасного интернета, Умер Александр Масляков
Мизулина назвала Маслякова легендой отечественного телевидения

Мизулина: Масляков воспитал не одно поколение блестящих юмористов

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкАлександр Масляков
Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Александр Масляков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила о скончавшемся телеведущем Александре Маслякове, что он легенда отечественного телевидения, воспитавший не одно поколение блестящих юмористов.
Легендарный телеведущий КВН умер на 83-м году жизни в воскресенье.
«
"Ушел из жизни Александр Масляков. Легенда нашего телевидения и создатель настоящей отечественной школы юмора и сатиры. Талант, который воспитал не одно поколение блестящих юмористов. У меня перед глазами сейчас пролетело все моё детство, ведь мы все - дети КВН. Искренние соболезнования семье. Светлая память", - написала она в своем Telegram-канале.
Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Биография телеведущего КВН Александра Маслякова
Вчера, 20:20
 
Александр МасляковЕкатерина МизулинаКВНЛига безопасного интернетаУмер Александр Масляков
 
 
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