https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971477475.html
Мизулина назвала Маслякова легендой отечественного телевидения
Мизулина назвала Маслякова легендой отечественного телевидения - РИА Новости, 08.09.2024
Мизулина назвала Маслякова легендой отечественного телевидения
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила о скончавшемся телеведущем Александре Маслякове, что он легенда отечественного телевидения,... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:15
2024-09-08T21:15
2024-09-08T21:15
александр масляков
екатерина мизулина
квн
лига безопасного интернета
умер александр масляков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971471925_555:439:2047:1278_1920x0_80_0_0_5ec11d480e39c826cb6b6d20b5fae5cb.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила о скончавшемся телеведущем Александре Маслякове, что он легенда отечественного телевидения, воспитавший не одно поколение блестящих юмористов. Легендарный телеведущий КВН умер на 83-м году жизни в воскресенье. "Ушел из жизни Александр Масляков. Легенда нашего телевидения и создатель настоящей отечественной школы юмора и сатиры. Талант, который воспитал не одно поколение блестящих юмористов. У меня перед глазами сейчас пролетело все моё детство, ведь мы все - дети КВН. Искренние соболезнования семье. Светлая память", - написала она в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971471925_0:104:2047:1639_1920x0_80_0_0_817fb13d67db2b5d5a92ff3e3be6b21d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр масляков, екатерина мизулина, квн, лига безопасного интернета, умер александр масляков
Александр Масляков, Екатерина Мизулина, КВН, Лига безопасного интернета, Умер Александр Масляков
Мизулина назвала Маслякова легендой отечественного телевидения
Мизулина: Масляков воспитал не одно поколение блестящих юмористов