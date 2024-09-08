https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971477475.html

Мизулина назвала Маслякова легендой отечественного телевидения

Мизулина назвала Маслякова легендой отечественного телевидения - РИА Новости, 08.09.2024

Мизулина назвала Маслякова легендой отечественного телевидения

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила о скончавшемся телеведущем Александре Маслякове, что он легенда отечественного телевидения,... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T21:15

2024-09-08T21:15

2024-09-08T21:15

александр масляков

екатерина мизулина

квн

лига безопасного интернета

умер александр масляков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971471925_555:439:2047:1278_1920x0_80_0_0_5ec11d480e39c826cb6b6d20b5fae5cb.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила о скончавшемся телеведущем Александре Маслякове, что он легенда отечественного телевидения, воспитавший не одно поколение блестящих юмористов. Легендарный телеведущий КВН умер на 83-м году жизни в воскресенье. "Ушел из жизни Александр Масляков. Легенда нашего телевидения и создатель настоящей отечественной школы юмора и сатиры. Талант, который воспитал не одно поколение блестящих юмористов. У меня перед глазами сейчас пролетело все моё детство, ведь мы все - дети КВН. Искренние соболезнования семье. Светлая память", - написала она в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр масляков, екатерина мизулина, квн, лига безопасного интернета, умер александр масляков