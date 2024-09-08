https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971473914.html

Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью Маслякова

Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью Маслякова - РИА Новости, 08.09.2024

Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью Маслякова

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о телеведущем Александре Маслякове, что он был прекрасен, старомодно... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T20:55

2024-09-08T20:55

2024-09-08T20:55

маргарита симоньян

александр масляков

квн

умер александр масляков

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о телеведущем Александре Маслякове, что он был прекрасен, старомодно свеж и интересен, и что таких больше не делают. Легендарный телеведущий КВН умер на 83-м году жизни в воскресенье. "Александр Васильевич, Вы были прекрасны! Старомодно галантны без флирта, старомодно ироничны без пошлости, старомодно свежи и интересны. Таких, пожалуй, действительно больше не делают. Земля пухом", - написала она в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

маргарита симоньян, александр масляков, квн, умер александр масляков