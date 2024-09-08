https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971473914.html
Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью Маслякова
Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью Маслякова - РИА Новости, 08.09.2024
Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью Маслякова
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о телеведущем Александре Маслякове, что он был прекрасен, старомодно... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:55
2024-09-08T20:55
2024-09-08T20:55
маргарита симоньян
александр масляков
квн
умер александр масляков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971454411_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_2c458bd7cc48f134ef97a98b95e5c1d3.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о телеведущем Александре Маслякове, что он был прекрасен, старомодно свеж и интересен, и что таких больше не делают. Легендарный телеведущий КВН умер на 83-м году жизни в воскресенье. "Александр Васильевич, Вы были прекрасны! Старомодно галантны без флирта, старомодно ироничны без пошлости, старомодно свежи и интересны. Таких, пожалуй, действительно больше не делают. Земля пухом", - написала она в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маргарита симоньян, александр масляков, квн, умер александр масляков
Маргарита Симоньян, Александр Масляков, КВН, Умер Александр Масляков
Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью Маслякова
Симоньян о Маслякове: был прекрасен, старомодно свеж и интересен