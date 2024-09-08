https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971473286.html

Соловьев назвал Маслякова выдающимся шоуменом

Соловьев назвал Маслякова выдающимся шоуменом - РИА Новости, 08.09.2024

Соловьев назвал Маслякова выдающимся шоуменом

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с РИА Новости назвал телеведущего Александра Маслякова выдающимся шоуменом, который обладал харизмой и РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T20:51

2024-09-08T20:51

2024-09-08T20:51

россия

владимир соловьев (телеведущий)

александр масляков

квн

умер александр масляков

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с РИА Новости назвал телеведущего Александра Маслякова выдающимся шоуменом, который обладал харизмой и был интересен аудитории. Легендарный телеведущий КВН скончался на 83-м году жизни в воскресенье. "Это выдающийся человек. Выдающийся шоумен. Если говорить современным языком, в те времена, когда он начинал таких определений еще не было. Он обладал харизмой, не каждый человек, даже очень красивый, если показать по телевизору, будет действительно интересен аудитории. Он сразу попал в точку...", - отметил Соловьев. Он также подчеркнул, что КВН уникальная программа, аналогов которой нет нигде в мире. "Это не франшиза, это придумано в Советском Союзе и это сделал как раз Александр Масляков", - добавил Соловьев.

https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир соловьев (телеведущий), александр масляков, квн, умер александр масляков