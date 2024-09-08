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Соловьев назвал Маслякова выдающимся шоуменом - РИА Новости, 08.09.2024
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20:51 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971473286.html
Соловьев назвал Маслякова выдающимся шоуменом
Соловьев назвал Маслякова выдающимся шоуменом - РИА Новости, 08.09.2024
Соловьев назвал Маслякова выдающимся шоуменом
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с РИА Новости назвал телеведущего Александра Маслякова выдающимся шоуменом, который обладал харизмой и РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:51
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россия
владимир соловьев (телеведущий)
александр масляков
квн
умер александр масляков
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с РИА Новости назвал телеведущего Александра Маслякова выдающимся шоуменом, который обладал харизмой и был интересен аудитории. Легендарный телеведущий КВН скончался на 83-м году жизни в воскресенье. "Это выдающийся человек. Выдающийся шоумен. Если говорить современным языком, в те времена, когда он начинал таких определений еще не было. Он обладал харизмой, не каждый человек, даже очень красивый, если показать по телевизору, будет действительно интересен аудитории. Он сразу попал в точку...", - отметил Соловьев. Он также подчеркнул, что КВН уникальная программа, аналогов которой нет нигде в мире. "Это не франшиза, это придумано в Советском Союзе и это сделал как раз Александр Масляков", - добавил Соловьев.
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россия, владимир соловьев (телеведущий), александр масляков, квн, умер александр масляков
Россия, Владимир Соловьев (телеведущий), Александр Масляков, КВН, Умер Александр Масляков
Соловьев назвал Маслякова выдающимся шоуменом

Глава Союза журналистов Соловьев назвал Маслякова выдающимся шоуменом

© РИА Новости / Юрченко | Перейти в медиабанкВедущий телепередачи "А ну-ка, девушки!" Александр Масляков
Ведущий телепередачи А ну-ка, девушки! Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Юрченко
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Ведущий телепередачи "А ну-ка, девушки!" Александр Масляков . Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с РИА Новости назвал телеведущего Александра Маслякова выдающимся шоуменом, который обладал харизмой и был интересен аудитории.
Легендарный телеведущий КВН скончался на 83-м году жизни в воскресенье.
«
"Это выдающийся человек. Выдающийся шоумен. Если говорить современным языком, в те времена, когда он начинал таких определений еще не было. Он обладал харизмой, не каждый человек, даже очень красивый, если показать по телевизору, будет действительно интересен аудитории. Он сразу попал в точку...", - отметил Соловьев.
Он также подчеркнул, что КВН уникальная программа, аналогов которой нет нигде в мире. "Это не франшиза, это придумано в Советском Союзе и это сделал как раз Александр Масляков", - добавил Соловьев.
Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Биография телеведущего КВН Александра Маслякова
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РоссияВладимир Соловьев (телеведущий)Александр МасляковКВНУмер Александр Масляков
 
 
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