https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466863.html

Мы начинаем КВН: каким нам запомнится Александр Масляков

Мы начинаем КВН: каким нам запомнится Александр Масляков - РИА Новости, 08.09.2024

Мы начинаем КВН: каким нам запомнится Александр Масляков

Так бывает очень редко, когда человек становится фактически при жизни символом, причем — одной из самых популярных телевизионных игр в нашей стране. Количество... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T20:23

2024-09-08T20:23

2024-09-08T20:56

москва

александр масляков

валдис пельш

дмитрий хрусталев

квн

культура

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Павел Сурков. Так бывает очень редко, когда человек становится фактически при жизни символом, причем — одной из самых популярных телевизионных игр в нашей стране. Количество талантов, вышедших из КВН, не поддается исчислению, и каждый из них будет навсегда благодарен Александру Маслякову.Обаяние и харизмаПопал на телевидение он совершенно случайно. Был студентом МИИТ, и выяснилось, что для новой сатирической игры ищут ведущего: молодого, желательно — из такой же студенческой аудитории, что и играет в КВН. Так Масляков стал вести игру.Обаятельная улыбка, легкость импровизации, невероятная скорость реакции — все это сделало его любимцем публики. Сперва вместе с Александром Васильевичем программу вела Светлана Жильцова. Но когда в начале 70-х годов передачу закрыли, вокруг Маслякова стали множиться самые нелепые слухи. Одной из легенд стало то, что он якобы был осужден за валютные махинации. Тем не менее он продолжал работать в молодежной редакции — его мастерство было весьма востребованно. Например, именно он стал первым ведущим "Что? Где? Когда?" — еще одной легендарной игры.Масляков также вел знаменитую программу "А ну-ка, девушки!" — фактически аналог конкурса красоты, где красавицы со всего Союза соревновались и в спортивных состязаниях, и в домоводстве, и в творческих дисциплинах. Александр Васильевич с его харизмой отлично вписывался в любой формат: ему удавалось и подчеркивать достоинства участников, и аккуратно модерировать течение передачи.Поэтому когда в 80-е годы на телевидение вернулся возрожденный КВН, то Масляков остался его бессменным ведущим. Он сумел систематизировать само кавээновское движение, превратив популярную телеигру в явление международного масштаба: участники были из всех вузов страны, а попасть в высшую лигу знаменитой программы и оказаться с Масляковым на одной сцене было невероятно почетно. Ну а сама программа стала настоящей стартовой площадкой и для режиссеров, и для сценаристов, и для артистов.АлВасМасОн был тактичен и элегантен. Его часто критиковали за то, что все эти годы он вообще не меняет имидж, остается слегка отстраненным. Александр Васильевич на это не реагировал. С восторгом воспринимал остроты в свой адрес: на такое кавээнщики не скупились, "подколоть" мэтра считалось хорошим тоном.АлВасМас — так прозвали его в околоигровых кругах — казался абсолютным властелином этой игры, и представить передачу без него казалось совершенно немыслимым.Даже свой уход из игры он обустроил невероятно корректно: постепенно отдал ведение премьер-лиги КВН сыну, Александру Маслякову — младшему, в прямом смысле наследнику и продолжателю отцовского дела. А затем, когда возраст и состояние здоровья не позволили выйти на сцену, его место стали занимать бывшие кавээнщики, а ныне — признанные звезды телеэкрана: то Вадим Галыгин, то Валдис Пельш, то Дмитрий Хрусталев, то Дмитрий Нагиев. Но все равно — все верили, надеялись и ждали, что однажды за стойкой возникнет давно знакомая фигура и фразу "Мы начинаем!" произнесет обожаемый миллионами зрителей голос.Мы его запомним легким, смеющимся, с горящими глазами, выходящим бодрой походкой на сцену, чтобы объявить очередных участников игры, поддержать их точной остротой.

https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971465287.html

https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971461051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, александр масляков, валдис пельш, дмитрий хрусталев, квн, культура