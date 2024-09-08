https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971462589.html
Запашный выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова
Запашный выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова - РИА Новости, 08.09.2024
Запашный выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова
Народный артист России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выразил соболезнования в связи с кончиной бессменного ведущего КВН Александра... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:03
2024-09-08T20:03
2024-09-08T20:41
россия
эдгард запашный
александр масляков
квн
умер александр масляков
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Народный артист России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выразил соболезнования в связи с кончиной бессменного ведущего КВН Александра Маслякова, поблагодарив его за его творчество. "Великий Александр Васильевич Масляков! Спасибо Вам большое за то, что делали всю жизнь для нас! Земля пухом мэтру", - написал он в своем Telegram-канале. Легендарный телеведущий КВН скончался на 83-м году жизни в воскресенье.
https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эдгард запашный, александр масляков, квн, умер александр масляков
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Запашный выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова
Эдгард Запашный выразил соболезнования в связи со смертью Александра Маслякова