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Запашный выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова - РИА Новости, 08.09.2024
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20:03 08.09.2024 (обновлено: 20:41 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971462589.html
Запашный выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова
Запашный выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова - РИА Новости, 08.09.2024
Запашный выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова
Народный артист России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выразил соболезнования в связи с кончиной бессменного ведущего КВН Александра... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:03
2024-09-08T20:41
россия
эдгард запашный
александр масляков
квн
умер александр масляков
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Народный артист России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выразил соболезнования в связи с кончиной бессменного ведущего КВН Александра Маслякова, поблагодарив его за его творчество. "Великий Александр Васильевич Масляков! Спасибо Вам большое за то, что делали всю жизнь для нас! Земля пухом мэтру", - написал он в своем Telegram-канале. Легендарный телеведущий КВН скончался на 83-м году жизни в воскресенье.
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Россия, Эдгард Запашный, Александр Масляков, КВН, Умер Александр Масляков
Запашный выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова

Эдгард Запашный выразил соболезнования в связи со смертью Александра Маслякова

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкАлександр Масляков
Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Александр Масляков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Народный артист России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выразил соболезнования в связи с кончиной бессменного ведущего КВН Александра Маслякова, поблагодарив его за его творчество.
«
"Великий Александр Васильевич Масляков! Спасибо Вам большое за то, что делали всю жизнь для нас! Земля пухом мэтру", - написал он в своем Telegram-канале.
Легендарный телеведущий КВН скончался на 83-м году жизни в воскресенье.
Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Александр Масляков
Вчера, 20:20
 
РоссияЭдгард ЗапашныйАлександр МасляковКВНУмер Александр Масляков
 
 
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