https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971462589.html

Запашный выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова

Запашный выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова - РИА Новости, 08.09.2024

Запашный выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова

Народный артист России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выразил соболезнования в связи с кончиной бессменного ведущего КВН Александра... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T20:03

2024-09-08T20:03

2024-09-08T20:41

россия

эдгард запашный

александр масляков

квн

умер александр масляков

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Народный артист России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выразил соболезнования в связи с кончиной бессменного ведущего КВН Александра Маслякова, поблагодарив его за его творчество. "Великий Александр Васильевич Масляков! Спасибо Вам большое за то, что делали всю жизнь для нас! Земля пухом мэтру", - написал он в своем Telegram-канале. Легендарный телеведущий КВН скончался на 83-м году жизни в воскресенье.

https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, эдгард запашный, александр масляков, квн, умер александр масляков