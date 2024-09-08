https://ria.ru/20240908/lavrov-1971455328.html
Лавров прибыл в Эр-Рияд
Лавров прибыл в Эр-Рияд - РИА Новости, 08.09.2024
Лавров прибыл в Эр-Рияд
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье прибыл в столицу Саудовской Аравии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:17
2024-09-08T19:17
2024-09-08T21:11
в мире
цены на нефть
бахрейн
катар
кувейт
сергей лавров
бадр аль-бусаиди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_19393b527e1769ad4bad1ea2e6cba6c5.jpg
ЭР-РИЯД, 8 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье прибыл в столицу Саудовской Аравии, передает корреспондент РИА Новости. В Эр-Рияде, как ожидается, Лавров примет участие в министерском заседании диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), а также проведет ряд двусторонних встреч. В ССАГПЗ входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Последнее мероприятие такого формата проходило в Москве в июле 2023 года, тогда в российской столице встретились главы внешнеполитических ведомств Бахрейна – Абдуллатиф бин Рашид аль-Заяни, Кувейта – Салем ас-Сабах, Саудовской Аравии – Фейсал бен Фархан, государственные министры по иностранным делам Катара – Султан аль-Мурейхи и ОАЭ – Халифа аль-Марар, а также генеральный секретарь ССАГПЗ Джасем аль-Будейви и министр иностранных дел Омана – Бадр аль-Бусаиди.
https://ria.ru/20240716/lavrov-1960137959.html
бахрейн
катар
кувейт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b824799a7dc9d32f7cd45de1fa9fddb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, бахрейн, катар, кувейт, сергей лавров, бадр аль-бусаиди
В мире, Цены на нефть, Бахрейн, Катар, Кувейт, Сергей Лавров, Бадр Аль-Бусаиди