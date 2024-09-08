https://ria.ru/20240908/lavrov-1971455328.html

Лавров прибыл в Эр-Рияд

Лавров прибыл в Эр-Рияд - РИА Новости, 08.09.2024

Лавров прибыл в Эр-Рияд

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье прибыл в столицу Саудовской Аравии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T19:17

2024-09-08T19:17

2024-09-08T21:11

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бадр аль-бусаиди

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ЭР-РИЯД, 8 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье прибыл в столицу Саудовской Аравии, передает корреспондент РИА Новости. В Эр-Рияде, как ожидается, Лавров примет участие в министерском заседании диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), а также проведет ряд двусторонних встреч. В ССАГПЗ входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Последнее мероприятие такого формата проходило в Москве в июле 2023 года, тогда в российской столице встретились главы внешнеполитических ведомств Бахрейна – Абдуллатиф бин Рашид аль-Заяни, Кувейта – Салем ас-Сабах, Саудовской Аравии – Фейсал бен Фархан, государственные министры по иностранным делам Катара – Султан аль-Мурейхи и ОАЭ – Халифа аль-Марар, а также генеральный секретарь ССАГПЗ Джасем аль-Будейви и министр иностранных дел Омана – Бадр аль-Бусаиди.

https://ria.ru/20240716/lavrov-1960137959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, бахрейн, катар, кувейт, сергей лавров, бадр аль-бусаиди