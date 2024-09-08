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Лавров прибыл в Эр-Рияд - РИА Новости, 08.09.2024
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19:17 08.09.2024 (обновлено: 21:11 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/lavrov-1971455328.html
Лавров прибыл в Эр-Рияд
Лавров прибыл в Эр-Рияд - РИА Новости, 08.09.2024
Лавров прибыл в Эр-Рияд
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье прибыл в столицу Саудовской Аравии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:17
2024-09-08T21:11
в мире
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ЭР-РИЯД, 8 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье прибыл в столицу Саудовской Аравии, передает корреспондент РИА Новости. В Эр-Рияде, как ожидается, Лавров примет участие в министерском заседании диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), а также проведет ряд двусторонних встреч. В ССАГПЗ входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Последнее мероприятие такого формата проходило в Москве в июле 2023 года, тогда в российской столице встретились главы внешнеполитических ведомств Бахрейна – Абдуллатиф бин Рашид аль-Заяни, Кувейта – Салем ас-Сабах, Саудовской Аравии – Фейсал бен Фархан, государственные министры по иностранным делам Катара – Султан аль-Мурейхи и ОАЭ – Халифа аль-Марар, а также генеральный секретарь ССАГПЗ Джасем аль-Будейви и министр иностранных дел Омана – Бадр аль-Бусаиди.
https://ria.ru/20240716/lavrov-1960137959.html
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в мире, цены на нефть, бахрейн, катар, кувейт, сергей лавров, бадр аль-бусаиди
В мире, Цены на нефть, Бахрейн, Катар, Кувейт, Сергей Лавров, Бадр Аль-Бусаиди
Лавров прибыл в Эр-Рияд

Лавров прибыл в Эр-Рияд, где примет участие в министерской встрече

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭР-РИЯД, 8 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье прибыл в столицу Саудовской Аравии, передает корреспондент РИА Новости.
В Эр-Рияде, как ожидается, Лавров примет участие в министерском заседании диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), а также проведет ряд двусторонних встреч.
В ССАГПЗ входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.
Последнее мероприятие такого формата проходило в Москве в июле 2023 года, тогда в российской столице встретились главы внешнеполитических ведомств Бахрейна – Абдуллатиф бин Рашид аль-Заяни, Кувейта – Салем ас-Сабах, Саудовской Аравии – Фейсал бен Фархан, государственные министры по иностранным делам Катара – Султан аль-Мурейхи и ОАЭ – Халифа аль-Марар, а также генеральный секретарь ССАГПЗ Джасем аль-Будейви и министр иностранных дел Омана – Бадр аль-Бусаиди.
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В миреЦены на нефтьБахрейнКатарКувейтСергей ЛавровБадр Аль-Бусаиди
 
 
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