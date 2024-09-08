https://ria.ru/20240908/latviya-1971443950.html
Президент Латвии утверждает, что на востоке страны упал российский дрон
Президент Латвии утверждает, что на востоке страны упал российский дрон - РИА Новости, 08.09.2024
Президент Латвии утверждает, что на востоке страны упал российский дрон
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс утверждает, что российский военный беспилотник якобы упал на территорию Латвии в субботу, власти расследуют инцидент. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T18:01
2024-09-08T18:01
2024-09-08T18:03
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эдгарс ринкевичс
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс утверждает, что российский военный беспилотник якобы упал на территорию Латвии в субботу, власти расследуют инцидент. "Вчера (7 сентября - ред.) в восточной части Латвии разбился российский военный беспилотник... Ведется расследование," - написал Ринкевичс на своей странице в соцсети X. Ринкевичс также отметил, что находится "в тесном контакте с союзниками" по поводу инцидента.
https://ria.ru/20240821/latviya-1967460334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, эдгарс ринкевичс, технологии
В мире, Латвия, Эдгарс Ринкевичс, Технологии
Президент Латвии утверждает, что на востоке страны упал российский дрон
Президент Латвии Ринкевичс: на территорию страны упал российский беспилотник