https://ria.ru/20240908/latviya-1971443950.html

Президент Латвии утверждает, что на востоке страны упал российский дрон

Президент Латвии утверждает, что на востоке страны упал российский дрон - РИА Новости, 08.09.2024

Президент Латвии утверждает, что на востоке страны упал российский дрон

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс утверждает, что российский военный беспилотник якобы упал на территорию Латвии в субботу, власти расследуют инцидент. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T18:01

2024-09-08T18:01

2024-09-08T18:03

в мире

латвия

эдгарс ринкевичс

технологии

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс утверждает, что российский военный беспилотник якобы упал на территорию Латвии в субботу, власти расследуют инцидент. "Вчера (7 сентября - ред.) в восточной части Латвии разбился российский военный беспилотник... Ведется расследование," - написал Ринкевичс на своей странице в соцсети X. Ринкевичс также отметил, что находится "в тесном контакте с союзниками" по поводу инцидента.

https://ria.ru/20240821/latviya-1967460334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, латвия, эдгарс ринкевичс, технологии