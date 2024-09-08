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Президент Латвии утверждает, что на востоке страны упал российский дрон - РИА Новости, 08.09.2024
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18:01 08.09.2024 (обновлено: 18:03 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/latviya-1971443950.html
Президент Латвии утверждает, что на востоке страны упал российский дрон
Президент Латвии утверждает, что на востоке страны упал российский дрон - РИА Новости, 08.09.2024
Президент Латвии утверждает, что на востоке страны упал российский дрон
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс утверждает, что российский военный беспилотник якобы упал на территорию Латвии в субботу, власти расследуют инцидент. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T18:01
2024-09-08T18:03
в мире
латвия
эдгарс ринкевичс
технологии
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс утверждает, что российский военный беспилотник якобы упал на территорию Латвии в субботу, власти расследуют инцидент. "Вчера (7 сентября - ред.) в восточной части Латвии разбился российский военный беспилотник... Ведется расследование," - написал Ринкевичс на своей странице в соцсети X. Ринкевичс также отметил, что находится "в тесном контакте с союзниками" по поводу инцидента.
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в мире, латвия, эдгарс ринкевичс, технологии
В мире, Латвия, Эдгарс Ринкевичс, Технологии
Президент Латвии утверждает, что на востоке страны упал российский дрон

Президент Латвии Ринкевичс: на территорию страны упал российский беспилотник

© AP Photo / Darko VojinovicЭдгарс Ринкевичс
Эдгарс Ринкевичс - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Эдгарс Ринкевичс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс утверждает, что российский военный беспилотник якобы упал на территорию Латвии в субботу, власти расследуют инцидент.
«
"Вчера (7 сентября - ред.) в восточной части Латвии разбился российский военный беспилотник... Ведется расследование," - написал Ринкевичс на своей странице в соцсети X.
Ринкевичс также отметил, что находится "в тесном контакте с союзниками" по поводу инцидента.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
В МИД рассказали о последствиях помощи Латвии Украине
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В миреЛатвияЭдгарс РинкевичсТехнологии
 
 
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